Ще 59 людей евакуювали з двох громад Сумщини

З Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області евакуювали в безпечні райони ще 59 людей.

Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни продовжують атакувати цивільну, промислову та енергетичну інфраструктуру.

"По Білопільській та Ворожбянській (громадах, - ред.) ворог б’є найбільше. Звідти продовжується евакуація. За вчора звідти виїхало ще 59 людей. Допомогу продовжують надавати органи місцевого самоврядування, волонтерські організації та екстерні служби", - сказав Григоров.

Також посадовець розповів, що близько 16-ї години, 21 травня у Сумському районі пролунав вибух. Внаслідок цієї атаки пошкоджений житловий будинок. Людей там не було, тож обійшлося без постраждалих.

Унаслідок ранкових ударів ворожих БпЛА пошкоджені приміщення підприємств на території Сумської громади, постраждав охоронець, він отримав медичну допомогу, лікується амбулаторно.

