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Оккупанты ударили КАБами по Великой Писаревке на Сумщине: один человек погиб и один -ранен
Сегодня, 24 мая, российские войска нанесли авиаудар по Великой Писаревке в Сумской области, в результате чего есть погибшая и раненый.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня россияне в очередной раз ударили управляемыми авиабомбами по поселку Большая Писаревка в Ахтырском районе. В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина. Искренние соболезнования ее семье и близким", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате удара КАБов повреждены жилые дома.
"Это очередное военное преступление России против мирного населения Сумщины", - отметили в ОВА.
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