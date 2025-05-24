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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты ударили КАБами по Великой Писаревке на Сумщине: один человек погиб и один -ранен

обстрел Сумщины

Сегодня, 24 мая, российские войска нанесли авиаудар по Великой Писаревке в Сумской области, в результате чего есть погибшая и раненый.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне в очередной раз ударили управляемыми авиабомбами по поселку Большая Писаревка в Ахтырском районе. В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина. Искренние соболезнования ее семье и близким", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара КАБов повреждены жилые дома.

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"Это очередное военное преступление России против мирного населения Сумщины", - отметили в ОВА.

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обстрел (27626) Сумская область (3254) Ахтырский район (15) Великая Писаревка (5)


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