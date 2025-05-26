Війська РФ вдарили дроном по автівці в Комишанах: госпіталізовано двох дітей та їхнього батька

У Комишанах на Херсонщині ворожий дрон ударив по автівці, в якій перебували чоловік із двома дітьми, їх госпіталізовано.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що сьогодні, 26 травня 2025 року збройні сили РФ здійснили атаку безпілотником по одній з вулиць селища Комишани.



Удар припав по цивільному автомобілю, в якому перебував чоловік разом зі своїми синами - 6 і 15 років. Усі троє госпіталізовані.

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Як розповіли в Херсонській ОВА, росіяни атакували з дрона автівку в Комишанах близько 15:50. У постраждалих хлопчиків - вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови. Обох потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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