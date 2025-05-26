УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11506 відвідувачів онлайн
Новини Атаки дронів у Херсоні
80 0

Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні: поранено чоловіка

рф,дрон

Опівдні в Корабельному районі Херсона російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль.

Про це повідомила Херсонська ОВА у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки 55-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію.

Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

Наагадаємо, сьогодні ж у Корабельному районі Херсона російські військові атакували автівку за допомогою дрона, внаслідок чого постраждала 46-річна жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант, який заплутався у загороджувальній сітці, горить після скиду із українського БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3413) дрони (4830) Херсонська область (5841) Херсонський район (330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 