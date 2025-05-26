Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні: поранено чоловіка
Опівдні в Корабельному районі Херсона російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль.
Про це повідомила Херсонська ОВА у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки 55-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію.
Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.
Наагадаємо, сьогодні ж у Корабельному районі Херсона російські військові атакували автівку за допомогою дрона, внаслідок чого постраждала 46-річна жінка.
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