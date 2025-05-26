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Новини Удари РФ по Херсону
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Армія РФ атакувала дроном авто у Херсоні: поранена жінка

рф,дрон

У Корабельному районі Херсона російські військові атакували автівку за допомогою дрона, внаслідок чого постраждала 46-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, атака сталася близько 10:00. Жінка отримала вибухову травму та контузію.

Постраждалій надали медичну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

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Херсон (3413) дрони (4830) Херсонська область (5841) Херсонський район (330)


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