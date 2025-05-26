Армия РФ атаковала дроном автомобиль в Херсоне: ранена женщина

В Корабельном районе Херсона российские военные атаковали автомобиль с помощью дрона, в результате чего пострадала 46-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, атака произошла около 10:00. Женщина получила взрывную травму и контузию.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

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