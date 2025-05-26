РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11567 посетителей онлайн
Новости Удары РФ по Херсону
204 0

Армия РФ атаковала дроном автомобиль в Херсоне: ранена женщина

рф,дрон

В Корабельном районе Херсона российские военные атаковали автомобиль с помощью дрона, в результате чего пострадала 46-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, атака произошла около 10:00. Женщина получила взрывную травму и контузию.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянин взрывается на противопехотной мине при попытке затрофеить упавший на землю украинский дрон. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (2868) дроны (4041) Херсонская область (4852) Херсонский район (323)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 