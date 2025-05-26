Армия РФ атаковала дроном автомобиль в Херсоне: ранена женщина
В Корабельном районе Херсона российские военные атаковали автомобиль с помощью дрона, в результате чего пострадала 46-летняя женщина.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, атака произошла около 10:00. Женщина получила взрывную травму и контузию.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль