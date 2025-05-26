Россиянин взрывается на противопехотной мине при попытке захватить украинский дрон, упавший на землю. ВИДЕО
Оккупант затрофетился при попытке затрофеить украинский дрон, который упал на землю и не взорвался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что за трофеем бежали двое россиян. Один из них снимал происходящее, бежав позади своего приспешника. Через мгновение звучит взрыв. Вероятно, один из оккупантов наступил на противопехотную мину.
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+15 Alexey Poltorak
показать весь комментарий26.05.2025 10:33 Ссылка
+14 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+9 Алекс Скела
показать весь комментарий26.05.2025 10:32 Ссылка
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Цікаво інше - розмова точно йде не "па-славянски"... Та й пика у другого - не "європеоїдна"...