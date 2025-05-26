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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
11 263 22

Россиянин взрывается на противопехотной мине при попытке захватить украинский дрон, упавший на землю. ВИДЕО

Оккупант затрофетился при попытке затрофеить украинский дрон, который упал на землю и не взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что за трофеем бежали двое россиян. Один из них снимал происходящее, бежав позади своего приспешника. Через мгновение звучит взрыв. Вероятно, один из оккупантов наступил на противопехотную мину.

Смотрите: Бойцы наблюдают за уничтожением автомобиля с оккупантами: "Едем-едем в русский мир. Ура-аааа! И на мину, нах#й, ху#к". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одноногий оккупант скачет по тропинке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) взрыв (6795) дроны (4055) трофеи (181) мина (306)


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Топ комментарии
+15
100% сами лепестками засеяли со Смерчей/Ураганов и ннна тебе.
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26.05.2025 10:33
+14
Добре хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 10:41
+9
Майстерне виконання Баха.
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26.05.2025 10:32
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Майстерне виконання Баха.
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26.05.2025 10:32 Ответить
Добре хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 10:41 Ответить
100% сами лепестками засеяли со Смерчей/Ураганов и ннна тебе.
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26.05.2025 10:33 Ответить
що цікаво, кацапи вже давно перестали виготовляти ПФМки із самоліквідацією.
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26.05.2025 10:45 Ответить
Лишня морока... Скільки не читав відповідної літератури, про ведення війн - завжди, з часом, серійне виробництво зброї та ***********, ішо шляхом спрощення конструкції, в тому числі, і для здешевлення виробництва...
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26.05.2025 10:58 Ответить
в данному випадку здешевлення - це другорядна, якщо не десятирядна річ. Головне щоб заміновані площі зберігались якнайдовше, а своєї мразоти керівництву рф зовсім не жалко, хай наступають по замінованому.
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26.05.2025 11:08 Ответить
Мінування позицій мінами без самоліквідації говорить про те, що наступать там не будуть - лише прикривають свої позиції від контудару. Але це стосується логічно мислячих військових... До кацапів це не відноситься...
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26.05.2025 11:14 Ответить
мінування наших теріторій, до яких вони ніколи не дістануться - це звичайна практика росіян.
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26.05.2025 11:24 Ответить
Ото крадійска натура...
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26.05.2025 10:42 Ответить
Гарно кнур візжить
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26.05.2025 10:43 Ответить
***** шастасть по нашій землі
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26.05.2025 10:47 Ответить
Добро
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26.05.2025 10:48 Ответить
Це називається: ,,не твоє -- не бери".
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26.05.2025 10:48 Ответить
Він каже :"Борщ, борщ, борщ"?
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26.05.2025 10:59 Ответить
іпаний орк кричить - гуд гуд гуд
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26.05.2025 11:03 Ответить
Взагалі-то, їх там ТРОЄ... Знімання веде третій, що іде позаду перших двох. Викух прийняв на себе перший - і прикрив собою другого... А третій продовжував знімать...
Цікаво інше - розмова точно йде не "па-славянски"... Та й пика у другого - не "європеоїдна"...
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26.05.2025 11:04 Ответить
ета рускій, проста он удмурт. А можєт нєнєц, ілі башкір. Кароче - рускій.
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26.05.2025 11:21 Ответить
Мазь Вишневского, костыль и вперед снова!!!
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26.05.2025 13:12 Ответить
не знаю де там ФПв, на лепесток наступив...
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26.05.2025 14:33 Ответить
А чи не півтора?
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26.05.2025 17:26 Ответить
А раSSєянін хіба нє у в Єльцін-Сентер вже?
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26.05.2025 17:27 Ответить
 
 