Россиянин взрывается на противопехотной мине при попытке захватить украинский дрон, упавший на землю. ВИДЕО

Оккупант затрофетился при попытке затрофеить украинский дрон, который упал на землю и не взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что за трофеем бежали двое россиян. Один из них снимал происходящее, бежав позади своего приспешника. Через мгновение звучит взрыв. Вероятно, один из оккупантов наступил на противопехотную мину.

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