РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9228 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
10 696 7

Бойцы наблюдают за уничтожением автомобиля с оккупантами: "Едем-едем в русский мир. Ура-аааа! И на мину, нах#й, ху#к". ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами наехал на мину и взлетел в воздух после взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "самоуничтожения" россиян опубликована в соцсетях. За ликвидацией транспорта и оккупантов через камеру беспилотника наблюдали украинские воины.

Смотрите: Минус трое оккупантов: вражеская штурмовая группа из семи россиян забегает на минное поле в Курской области. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российский мотоштурмовик летит в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) мина (305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
братушки з сосії здохли
показать весь комментарий
23.05.2025 11:21 Ответить
Для кацапів всі пазли зійшлися
показать весь комментарий
23.05.2025 11:22 Ответить
А чо машінка больше нікуда нє єдєт?
Нє понял!
показать весь комментарий
23.05.2025 11:22 Ответить
Це дуже гуманно, тому що миттево.
Було б набагато краще, щоб комахи повертались до своїх ібєнів з відірванними лапками, абощо. Щоб власним прикладом, наочно демонструвати чого вартує сіяння отого руського миру.
показать весь комментарий
23.05.2025 11:53 Ответить
Добре, що ніхто не постраждав...
показать весь комментарий
23.05.2025 12:24 Ответить
Добре,що люди не постраждали!
показать весь комментарий
23.05.2025 12:46 Ответить
І на таке лайно довелось зіпсувати новеньку міну...
показать весь комментарий
25.05.2025 13:35 Ответить
 
 