Бойцы наблюдают за уничтожением автомобиля с оккупантами: "Едем-едем в русский мир. Ура-аааа! И на мину, нах#й, ху#к". ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами наехал на мину и взлетел в воздух после взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "самоуничтожения" россиян опубликована в соцсетях. За ликвидацией транспорта и оккупантов через камеру беспилотника наблюдали украинские воины.

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