Бойцы наблюдают за уничтожением автомобиля с оккупантами: "Едем-едем в русский мир. Ура-аааа! И на мину, нах#й, ху#к". ВИДЕО
Автомобиль с оккупантами наехал на мину и взлетел в воздух после взрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "самоуничтожения" россиян опубликована в соцсетях. За ликвидацией транспорта и оккупантов через камеру беспилотника наблюдали украинские воины.
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Нє понял!
Було б набагато краще, щоб комахи повертались до своїх ібєнів з відірванними лапками, абощо. Щоб власним прикладом, наочно демонструвати чого вартує сіяння отого руського миру.
постраждав...