Бійці спостерігають за знищенням автомобіля з окупантами: "Єдєм-єдєм в русскій мір. Ура-аааа! І на міну, нах#й, ху#к". ВIДЕО

Автомобіль з окупантами наїхав на міну та злетів у повітря після вибуху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "самознищення" росіян опублікований у соцмережах. За ліквідацією транспорту та окупантів через камеру безпілотника спостерігали українські воїни.

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