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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Бійці спостерігають за знищенням автомобіля з окупантами: "Єдєм-єдєм в русскій мір. Ура-аааа! І на міну, нах#й, ху#к". ВIДЕО

Автомобіль з окупантами наїхав на міну та злетів у повітря після вибуху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "самознищення" росіян опублікований у соцмережах. За ліквідацією транспорту та окупантів через камеру безпілотника спостерігали українські воїни.

Дивіться: Мінус троє окупантів: ворожа штурмова група із семи росіян забігає на мінне поле у Курській області. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський мотоштурмовик летить у повітрі після наїзду на міну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) міна (371)


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братушки з сосії здохли
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23.05.2025 11:21 Відповісти
Для кацапів всі пазли зійшлися
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23.05.2025 11:22 Відповісти
А чо машінка больше нікуда нє єдєт?
Нє понял!
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23.05.2025 11:22 Відповісти
Це дуже гуманно, тому що миттево.
Було б набагато краще, щоб комахи повертались до своїх ібєнів з відірванними лапками, абощо. Щоб власним прикладом, наочно демонструвати чого вартує сіяння отого руського миру.
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23.05.2025 11:53 Відповісти
Добре, що ніхто не постраждав...
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23.05.2025 12:24 Відповісти
Добре,що люди не постраждали!
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23.05.2025 12:46 Відповісти
І на таке лайно довелось зіпсувати новеньку міну...
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25.05.2025 13:35 Відповісти
 
 