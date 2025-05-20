РУС
8 491 38

Одноногий оккупант скачет по тропе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда оккупант наступает, вероятно, на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянину взрывом оторвало ступню. Однако, критических для жизни ранений оккупант не получил. Поэтому на одной ноге бросился вскачь по тропе к своим позициям.

Автор: 

Топ комментарии
+14
найняв буйло контрактника,
а контрактник без ноги,
яка цікава знахідка,
ги-ги, ги-ги, ги-ги !

.
20.05.2025 15:24 Ответить
20.05.2025 15:24 Ответить
+11
Хорошо тому живётся у кого одна нога...
20.05.2025 14:55 Ответить
20.05.2025 14:55 Ответить
+9
Не завадило б добити.
20.05.2025 15:06 Ответить
20.05.2025 15:06 Ответить
А продолжение?!
20.05.2025 15:02 Ответить
Продолжение в следующих сериях...
20.05.2025 15:07 Ответить
Продовження :

Сидять два СВО шника сліпий і безногий.

Сліпий: Ну шо, як життя іде?

Безногий: як бачиш.
20.05.2025 15:28 Ответить
и не надо сапога.
20.05.2025 15:08 Ответить
21.05.2025 08:26 Ответить
...и портяночка не трется и ботиночка одна.
20.05.2025 15:16 Ответить
Ну якщо цей кацапський Маріо пройде цей рівень, то можливо буде продовження! 😁 респект автору відео за звукову доріжку! 👍😆
20.05.2025 16:34 Ответить
Скільки таких з обох боків... цей ще легко відбувся, якщо не спливе кров'ю.
21.05.2025 14:36 Ответить
Школу згадав він. Фізкультуру.
20.05.2025 14:56 Ответить
А мог бы бухать дома.
20.05.2025 14:57 Ответить
Бабла не хватило.
21.05.2025 21:12 Ответить
За Немкамі, на Берлін??
Але, не тою дорогою, пішли Московіти, у країни ЄС!!
20.05.2025 14:58 Ответить
За чешками , або за в'єтнамками... Але вже не за парою...
20.05.2025 15:39 Ответить
Будет хорошо в "классики" зато скакать!
20.05.2025 14:59 Ответить
ой нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би на адной нагє скакаті...
20.05.2025 14:59 Ответить
20.05.2025 14:59 Ответить
20.05.2025 15:06 Ответить
авжеж!
кацапи, курва, роблять гарні біонічні лапті по нанотехнологіях

.
20.05.2025 15:26 Ответить
Довбойоба шматок - міг би в себе вдома на двох ногах скакати до ларьку по пиво!
20.05.2025 15:14 Ответить
Свої доб'ють..
20.05.2025 15:14 Ответить
...канібалізм серед тарганів - доїдають особин із пораненими кінцівками

.
20.05.2025 15:29 Ответить
Тепер знайде собі такого ж друга і змужоть носити одну пару чобіт на двох. Економія скажена
20.05.2025 15:15 Ответить
Квадроберские классики!
20.05.2025 15:18 Ответить
"...Много погібло, но говорят тіка боцман успєл зіскочить, но пальці на ногах всі геть чисто поодривало." Митець. "Утопия"
20.05.2025 15:19 Ответить
..А что с ним дальше стало, удалось хоть доскакать докуда-нибудь? )
20.05.2025 15:20 Ответить
Він пострибав за чарівними лікувальними грибами.
20.05.2025 18:49 Ответить
Жаль, що ми під тиском Заходу приєдналися у 2006 році дебільної конвенції про заборону протипіхотних мін, ще одна жахлива помилка України, тоді урядовців Ющенка, яка коштувала нам дуже дорого
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оттавська_конвенція
20.05.2025 15:39 Ответить
і ліквідовувати їх почали ще до ратифікації Конвенції Верховною Радою
20.05.2025 15:43 Ответить
там і здохне у кущах.
До речі - ПФМка своя була ))
20.05.2025 15:44 Ответить
І таки не учбова.
20.05.2025 16:08 Ответить
адна нага харашо, а ни адной лучше
20.05.2025 16:02 Ответить
"... оторвало зайка лапку! Всё равно его не брошу,потому,что он хороший!"
20.05.2025 16:07 Ответить
Надеюсь, будет долго мучиться, перед тем как истечь кровью.
20.05.2025 16:59 Ответить
В траве сидел кузнечик
В траве сидел кузнечик
Совсем как огуречик
Он ел одну лишь травку
Он ел одну лишь травку
Не трогал и козявку
И с мухами дружил.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
20.05.2025 17:42 Ответить
То ж Супер Маріо!
За ногу вкусила зла Черепаха.
От він і пострибав у кущі щоб знайти лікувальний Гриб.
20.05.2025 18:48 Ответить
 
 