Одноногий оккупант скачет по тропе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда оккупант наступает, вероятно, на противопехотную мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянину взрывом оторвало ступню. Однако, критических для жизни ранений оккупант не получил. Поэтому на одной ноге бросился вскачь по тропе к своим позициям.
Топ комментарии
Алекс Мышкевич
20.05.2025 15:24
Серый Вовк
20.05.2025 14:55
Toyvo Sivergs
20.05.2025 15:06
Сидять два СВО шника сліпий і безногий.
Сліпий: Ну шо, як життя іде?
Безногий: як бачиш.
а контрактник без ноги,
яка цікава знахідка,
ги-ги, ги-ги, ги-ги !
.
Але, не тою дорогою, пішли Московіти, у країни ЄС!!
кацапи, курва, роблять гарні біонічні лапті по нанотехнологіях
.
.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оттавська_конвенція
До речі - ПФМка своя була ))
В траве сидел кузнечик
Совсем как огуречик
Он ел одну лишь травку
Он ел одну лишь травку
Не трогал и козявку
И с мухами дружил.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
За ногу вкусила зла Черепаха.
От він і пострибав у кущі щоб знайти лікувальний Гриб.