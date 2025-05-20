Одноногий оккупант скачет по тропе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда оккупант наступает, вероятно, на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянину взрывом оторвало ступню. Однако, критических для жизни ранений оккупант не получил. Поэтому на одной ноге бросился вскачь по тропе к своим позициям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин тянет за собой на веревке три противотанковые мины и взрывается на дороге. ВИДЕО