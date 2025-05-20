УКР
Одноногий окупант скаче стежкою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли окупант наступає, ймовірно, на протипіхотну міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянину вибухом відірвало ступню. Однак, критичних для життя поранень окупант не зазнав. Тож на одній нозі кинувся навскач стежкою до своїх позицій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО

армія рф (18528) міна (400)
найняв буйло контрактника,
а контрактник без ноги,
яка цікава знахідка,
ги-ги, ги-ги, ги-ги !

.
20.05.2025 15:24 Відповісти
Хорошо тому живётся у кого одна нога...
20.05.2025 14:55 Відповісти
Не завадило б добити.
20.05.2025 15:06 Відповісти
Хорошо тому живётся у кого одна нога...
20.05.2025 14:55 Відповісти
А продолжение?!
20.05.2025 15:02 Відповісти
Продолжение в следующих сериях...
20.05.2025 15:07 Відповісти
Продовження :

Сидять два СВО шника сліпий і безногий.

Сліпий: Ну шо, як життя іде?

Безногий: як бачиш.
20.05.2025 15:28 Відповісти
и не надо сапога.
20.05.2025 15:08 Відповісти
21.05.2025 08:26 Відповісти
...и портяночка не трется и ботиночка одна.
20.05.2025 15:16 Відповісти
Ну якщо цей кацапський Маріо пройде цей рівень, то можливо буде продовження! 😁 респект автору відео за звукову доріжку! 👍😆
20.05.2025 16:34 Відповісти
найняв буйло контрактника,
а контрактник без ноги,
яка цікава знахідка,
ги-ги, ги-ги, ги-ги !

.
20.05.2025 15:24 Відповісти
Скільки таких з обох боків... цей ще легко відбувся, якщо не спливе кров'ю.
21.05.2025 14:36 Відповісти
Школу згадав він. Фізкультуру.
20.05.2025 14:56 Відповісти
А мог бы бухать дома.
20.05.2025 14:57 Відповісти
Бабла не хватило.
21.05.2025 21:12 Відповісти
За Немкамі, на Берлін??
Але, не тою дорогою, пішли Московіти, у країни ЄС!!
20.05.2025 14:58 Відповісти
За чешками , або за в'єтнамками... Але вже не за парою...
20.05.2025 15:39 Відповісти
Будет хорошо в "классики" зато скакать!
20.05.2025 14:59 Відповісти
ой нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би на адной нагє скакаті...
20.05.2025 14:59 Відповісти
20.05.2025 14:59 Відповісти
Не завадило б добити.
20.05.2025 15:06 Відповісти
авжеж!
кацапи, курва, роблять гарні біонічні лапті по нанотехнологіях

.
20.05.2025 15:26 Відповісти
Довбойоба шматок - міг би в себе вдома на двох ногах скакати до ларьку по пиво!
20.05.2025 15:14 Відповісти
Свої доб'ють..
20.05.2025 15:14 Відповісти
...канібалізм серед тарганів - доїдають особин із пораненими кінцівками

.
20.05.2025 15:29 Відповісти
Тепер знайде собі такого ж друга і змужоть носити одну пару чобіт на двох. Економія скажена
20.05.2025 15:15 Відповісти
Квадроберские классики!
20.05.2025 15:18 Відповісти
"...Много погібло, но говорят тіка боцман успєл зіскочить, но пальці на ногах всі геть чисто поодривало." Митець. "Утопия"
20.05.2025 15:19 Відповісти
..А что с ним дальше стало, удалось хоть доскакать докуда-нибудь? )
20.05.2025 15:20 Відповісти
Він пострибав за чарівними лікувальними грибами.
20.05.2025 18:49 Відповісти
Жаль, що ми під тиском Заходу приєдналися у 2006 році дебільної конвенції про заборону протипіхотних мін, ще одна жахлива помилка України, тоді урядовців Ющенка, яка коштувала нам дуже дорого
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оттавська_конвенція
20.05.2025 15:39 Відповісти
і ліквідовувати їх почали ще до ратифікації Конвенції Верховною Радою
20.05.2025 15:43 Відповісти
там і здохне у кущах.
До речі - ПФМка своя була ))
20.05.2025 15:44 Відповісти
І таки не учбова.
20.05.2025 16:08 Відповісти
адна нага харашо, а ни адной лучше
20.05.2025 16:02 Відповісти
"... оторвало зайка лапку! Всё равно его не брошу,потому,что он хороший!"
20.05.2025 16:07 Відповісти
Надеюсь, будет долго мучиться, перед тем как истечь кровью.
20.05.2025 16:59 Відповісти
В траве сидел кузнечик
В траве сидел кузнечик
Совсем как огуречик
Он ел одну лишь травку
Он ел одну лишь травку
Не трогал и козявку
И с мухами дружил.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
20.05.2025 17:42 Відповісти
То ж Супер Маріо!
За ногу вкусила зла Черепаха.
От він і пострибав у кущі щоб знайти лікувальний Гриб.
20.05.2025 18:48 Відповісти
 
 