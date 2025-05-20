Одноногий окупант скаче стежкою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли окупант наступає, ймовірно, на протипіхотну міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянину вибухом відірвало ступню. Однак, критичних для життя поранень окупант не зазнав. Тож на одній нозі кинувся навскач стежкою до своїх позицій.
Топ коментарі
Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.05.2025 15:24 Відповісти Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар20.05.2025 14:55 Відповісти Посилання
Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар20.05.2025 15:06 Відповісти Посилання
Сидять два СВО шника сліпий і безногий.
Сліпий: Ну шо, як життя іде?
Безногий: як бачиш.
а контрактник без ноги,
яка цікава знахідка,
ги-ги, ги-ги, ги-ги !
.
Але, не тою дорогою, пішли Московіти, у країни ЄС!!
кацапи, курва, роблять гарні біонічні лапті по нанотехнологіях
.
.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оттавська_конвенція
До речі - ПФМка своя була ))
В траве сидел кузнечик
Совсем как огуречик
Он ел одну лишь травку
Он ел одну лишь травку
Не трогал и козявку
И с мухами дружил.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
За ногу вкусила зла Черепаха.
От він і пострибав у кущі щоб знайти лікувальний Гриб.