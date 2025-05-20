Одноногий окупант скаче стежкою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли окупант наступає, ймовірно, на протипіхотну міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянину вибухом відірвало ступню. Однак, критичних для життя поранень окупант не зазнав. Тож на одній нозі кинувся навскач стежкою до своїх позицій.

