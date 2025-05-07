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Новини Відео
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Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО

Двоє російських військових самоліквідувалися при встановленні загороджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, вибухнули протитанкові міни, які росіянин тягнув за собою на дорогу. Ліквідований і один із його поплічників - він саме розкидав на дорогу їжаки для автомобільних шин. Щонайменше ще двоє росіян поранено. Один із них саме фільмував роботу спільників.

"Двоє російських строковиків під час встановлення загороджень в прикордонній зоні підірвалися на мінах через порушення правил безпеки", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Двоє окупантів розглядають невідому вибухівку, а за мить зникають у вогні. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант п’ять разів ударив палицею по дрону-камікадзе, який упав до нього в окоп. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) вибух (4484) курйоз (573) знищення (7334) міна (361)


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Топ коментарі
+33
До рускіх є тільки одне питання - **** ВИ, бл*дь, УСІ ТАК НЕ РОБИТЕ???
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07.05.2025 11:43
+28
А як стогнуть)) Здається їм теж спдобалось)
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07.05.2025 11:40
+28
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07.05.2025 11:41
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А як стогнуть)) Здається їм теж спдобалось)
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07.05.2025 11:40 Відповісти
сєкс по інтєрнєту
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07.05.2025 13:08 Відповісти
Це приспів до пісні - я узький
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07.05.2025 13:16 Відповісти
Мамка казала, сина не тягни, дуже гроші потрібні
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07.05.2025 11:40 Відповісти
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07.05.2025 11:41 Відповісти
що трапилось, чому крики?
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07.05.2025 11:42 Відповісти
То він починає распєвку, щоб у Кабздона до бек-вокалу без зайвих затримок приєднатися.
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07.05.2025 11:48 Відповісти
Той, що тягнув міни, тепер точно піде в підтанцьовку 😂
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07.05.2025 11:57 Відповісти
Ото перелякався!!!! Забув як матюкатися....
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07.05.2025 11:42 Відповісти
А-а-а???? О-о-о!!!!
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07.05.2025 11:42 Відповісти
Прям таки бурятський Бастер Кітон.
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Аллах акбар!
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Що в перекладі на свинособачу значить - гойда!
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07.05.2025 11:59 Відповісти
Воистину гойда))
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07.05.2025 12:56 Відповісти
До рускіх є тільки одне питання - **** ВИ, бл*дь, УСІ ТАК НЕ РОБИТЕ???
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Ще один претендент на премію Дарвіна)))
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07.05.2025 11:44 Відповісти
а що вони робили якщо розміновували то це примітивна ловушка на сапера ще до 2ї світової розроблена і навіть у ген Карбишева описана як що мінували то це теж зашквар бо ловушка встановлюется після основного мінування А так ми маемо кумедне відео для Нц як не треба робити ну і у лісі буде кому підогодувати тваринок мнясом Сплошний профіт
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07.05.2025 11:46 Відповісти
Мінний шлагбаум встановлювали. Вирішив час зекономити - не по одній міні виносити, а всі разом виволокти - ну й зекономив - туди йому до пекла й дорога.
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07.05.2025 11:57 Відповісти
Я не "суперсапер"... Але, судячи з того, що бачу - "тіло" полінувалося нести дві міни (кожна не більше 10 кг), у руках, за спеціальні ручки для переноски. Він їх на мотузці потягнув. За секунду до вибуху одна з мін "стала на ребро". Можливо, перевернулася повністю, і підривач ударив по шипу, які напарник розкидав на дорозі. Можливо, на міни був установлений, збоку, додатковий детонатор, який спрацьовує на менший тиск, ніж розрахований основний підривач...
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07.05.2025 12:01 Відповісти
Там ще один варіант міг буть - магнітний підривач... Частина ТМ-ок ними обладнується... Якшо сапер - той, що сидів на обочині, він міг привести міну в бойовий стан, не подумавши про металеві предмети на дорозі (шипи). Міна рухалася, магнітні лінії зміщувалися під впливом металу шипів - от міна й спрацювала...
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07.05.2025 12:25 Відповісти
Це така кацапська гра...
"Їде поїзд чух-чух-чух, я у мами корм для мух"...
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07.05.2025 12:44 Відповісти
Мабуть, у них проблема с тягачами.
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07.05.2025 11:47 Відповісти
У них проблема з розумом! 😁
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07.05.2025 11:51 Відповісти
обалдеть... как єто они рванули?, на пехоту детонатор стоял?
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07.05.2025 11:47 Відповісти
ну там під міну проти танкову встановлюется протипіхотна але підривач активуется після встановленя загородженя так навіть у всіх підручниках для саперів рядових чорним по білому написано Але рузге пішов на принцип не пуа не читати бо читати це не модно так йго повчав тако після 2 гого фунфуря боярки
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07.05.2025 11:51 Відповісти
я где-то читал, что можно на ТМ поставить узрг поставить или приколхозить или там через переходник с другой мині почти официально) поставить... сам не верил в видео когда ТМ в окно кидают...
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07.05.2025 12:03 Відповісти
е таке
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07.05.2025 12:06 Відповісти
Есть штатные отверстия под МУВ при установке мин на неизвлекаемость.
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07.05.2025 12:36 Відповісти
Це був інструктор з підривної справи...
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07.05.2025 11:48 Відповісти
Був...
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07.05.2025 12:32 Відповісти
Тому довбойобу треба було котити а не тягнути.
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07.05.2025 11:48 Відповісти
У кацапів своя скрєпа: кругле - тягнуть, а квадратне - катають...
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07.05.2025 11:55 Відповісти
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07.05.2025 11:48 Відповісти
яка краса!!!!
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07.05.2025 11:49 Відповісти
Яка "сумна" новина! Бажаю, щоб усі! 😁
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07.05.2025 11:52 Відповісти
По більше таких дебілів.
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07.05.2025 11:52 Відповісти
Ляпота!!!!
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07.05.2025 11:53 Відповісти
- Да мины у них не той системы....(с)
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07.05.2025 11:53 Відповісти
Свинособака чогось рикає..
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07.05.2025 11:56 Відповісти
Харчовій ланцюжок- Кацап звичайний !
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07.05.2025 11:56 Відповісти
АААААААААА!!! ААаааааАААААААаааа!!ААААААААаааааа!!!!
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07.05.2025 12:01 Відповісти
похоже на игрушечного медведя
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07.05.2025 13:52 Відповісти
сподіваюся, асфальт не пошкодив.
А так все йде за планом)))
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07.05.2025 12:05 Відповісти
Важка то є саперна справа.
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07.05.2025 12:07 Відповісти
Мавпа з ТМ-кою...

Ось цьому у цих тварин і немає шансів завоювати Україну. Бо вони всі такі. Просто ступінь дебілізму відрізняється.
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07.05.2025 12:09 Відповісти
Сказав А,кажи Бе.
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07.05.2025 12:14 Відповісти
Премию Дарвина обоим
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07.05.2025 12:20 Відповісти
Як це двом? А решта два чого на перформенс приперлися. Всім чотирьом, без сумніву.
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07.05.2025 12:44 Відповісти
Вимагаю на біс!!!
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07.05.2025 12:26 Відповісти
Рукажопыя руzzкія вітязі...))).
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07.05.2025 12:30 Відповісти
відМІНУсувався
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07.05.2025 12:42 Відповісти
рівень довбоїбізма - бог
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07.05.2025 12:47 Відповісти
премия Дарвина
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07.05.2025 12:49 Відповісти
*******
https://www.youtube.com/watch?v=ThyxObw-LvA&ab_channel=MariaZamoraYSusMuchachos-Topic
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07.05.2025 12:56 Відповісти
"... Жил я с матєрью і батєй
На Арбатє - здєсь би так!
А тєпєрь я в мєдсанбатє
На кроваті, вєсь в бінтах
Койка справа, койка слєва
Мєдсєстра і белий цвєт
Помєр мой сосєд, что справа
А тот, что слєва - єщо нєт..." (с)
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07.05.2025 12:58 Відповісти
Переважний масив ролику - динамічно і хвилююче зафільмована дорога.
Дуже інформативно та цікаво!
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07.05.2025 13:08 Відповісти
Як то кажуть у подібних випадках, на це можна дивитися вічно...
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07.05.2025 13:11 Відповісти
НАТО содрогнулось от такой крутости.
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07.05.2025 13:14 Відповісти
він по першій професії був бурлак вищой катєгорії
мастєрство нє пропьйошь
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07.05.2025 13:20 Відповісти
Віслюків у армії рифи бачив, а ось барана з камерою - перший раз. Кричить так, ніби кадирівців шукає.
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07.05.2025 13:20 Відповісти
100 відсотків 🤣, ловля на живця! ну який кадирівець відмовиться від русака мекающого як вівця!?
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07.05.2025 13:57 Відповісти
Тягнув лямку.....
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07.05.2025 13:42 Відповісти
Тупому крепостному наверняка объясняли, когда надо активировать взрыватель.
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07.05.2025 13:49 Відповісти
 
 