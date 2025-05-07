Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО

Двоє російських військових самоліквідувалися при встановленні загороджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, вибухнули протитанкові міни, які росіянин тягнув за собою на дорогу. Ліквідований і один із його поплічників - він саме розкидав на дорогу їжаки для автомобільних шин. Щонайменше ще двоє росіян поранено. Один із них саме фільмував роботу спільників.

"Двоє російських строковиків під час встановлення загороджень в прикордонній зоні підірвалися на мінах через порушення правил безпеки", - зазначається у коментарі до відео.

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