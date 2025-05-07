Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО
Двоє російських військових самоліквідувалися при встановленні загороджень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, вибухнули протитанкові міни, які росіянин тягнув за собою на дорогу. Ліквідований і один із його поплічників - він саме розкидав на дорогу їжаки для автомобільних шин. Щонайменше ще двоє росіян поранено. Один із них саме фільмував роботу спільників.
"Двоє російських строковиків під час встановлення загороджень в прикордонній зоні підірвалися на мінах через порушення правил безпеки", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+33 дератизатор
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+28 Web Sergii
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+28 Kiev_Kiev_777
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"Їде поїзд чух-чух-чух, я у мами корм для мух"...
А так все йде за планом)))
Ось цьому у цих тварин і немає шансів завоювати Україну. Бо вони всі такі. Просто ступінь дебілізму відрізняється.
https://www.youtube.com/watch?v=ThyxObw-LvA&ab_channel=MariaZamoraYSusMuchachos-Topic
На Арбатє - здєсь би так!
А тєпєрь я в мєдсанбатє
На кроваті, вєсь в бінтах
Койка справа, койка слєва
Мєдсєстра і белий цвєт
Помєр мой сосєд, что справа
А тот, что слєва - єщо нєт..." (с)
Дуже інформативно та цікаво!
мастєрство нє пропьйошь