Россиянин тянет за собой на веревке три противотанковые мины и взрывается на дороге. ВИДЕО
Двое российских военных самоликвидировались при установлении заграждений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, взорвались противотанковые мины, которые россиянин тянул за собой на дорогу. Ликвидирован и один из его приспешников - он как раз разбрасывал на дорогу ежи для автомобильных шин. По меньшей мере еще двое россиян ранены. Один из них как раз снимал работу сообщников.
"Двое российских срочников во время установки заграждений в пограничной зоне подорвались на минах из-за нарушения правил безопасности", - отмечается в комментарии к видео.
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+19 дератизатор
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А так все йде за планом)))
Ось цьому у цих тварин і немає шансів завоювати Україну. Бо вони всі такі. Просто ступінь дебілізму відрізняється.