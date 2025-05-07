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Россиянин тянет за собой на веревке три противотанковые мины и взрывается на дороге. ВИДЕО

Двое российских военных самоликвидировались при установлении заграждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, взорвались противотанковые мины, которые россиянин тянул за собой на дорогу. Ликвидирован и один из его приспешников - он как раз разбрасывал на дорогу ежи для автомобильных шин. По меньшей мере еще двое россиян ранены. Один из них как раз снимал работу сообщников.

"Двое российских срочников во время установки заграждений в пограничной зоне подорвались на минах из-за нарушения правил безопасности", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Двое оккупантов рассматривают неизвестную взрывчатку, а через мгновение исчезают в огне. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, который упал к нему в окоп. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) взрыв (6772) курьез (4058) уничтожение (7023) мина (295)


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Топ комментарии
+19
До рускіх є тільки одне питання - **** ВИ, бл*дь, УСІ ТАК НЕ РОБИТЕ???
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07.05.2025 11:43
+15
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07.05.2025 11:41
+13
А як стогнуть)) Здається їм теж спдобалось)
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07.05.2025 11:40
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А як стогнуть)) Здається їм теж спдобалось)
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07.05.2025 11:40 Ответить
Мамка казала, сина не тягни, дуже гроші потрібні
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07.05.2025 11:40 Ответить
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07.05.2025 11:41 Ответить
що трапилось, чому крики?
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07.05.2025 11:42 Ответить
То він починає распєвку, щоб у Кабздона до бек-вокалу без зайвих затримок приєднатися.
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07.05.2025 11:48 Ответить
Той, що тягнув міни, тепер точно піде в підтанцьовку 😂
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07.05.2025 11:57 Ответить
Ото перелякався!!!! Забув як матюкатися....
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07.05.2025 11:42 Ответить
А-а-а???? О-о-о!!!!
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07.05.2025 11:42 Ответить
Прям таки бурятський Бастер Кітон.
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07.05.2025 11:43 Ответить
Аллах акбар!
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07.05.2025 11:43 Ответить
Що в перекладі на свинособачу значить - гойда!
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07.05.2025 11:59 Ответить
До рускіх є тільки одне питання - **** ВИ, бл*дь, УСІ ТАК НЕ РОБИТЕ???
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07.05.2025 11:43 Ответить
Ще один претендент на премію Дарвіна)))
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07.05.2025 11:44 Ответить
а що вони робили якщо розміновували то це примітивна ловушка на сапера ще до 2ї світової розроблена і навіть у ген Карбишева описана як що мінували то це теж зашквар бо ловушка встановлюется після основного мінування А так ми маемо кумедне відео для Нц як не треба робити ну і у лісі буде кому підогодувати тваринок мнясом Сплошний профіт
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07.05.2025 11:46 Ответить
Мінний шлагбаум встановлювали. Вирішив час зекономити - не по одній міні виносити, а всі разом виволокти - ну й зекономив - туди йому до пекла й дорога.
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07.05.2025 11:57 Ответить
Я не "суперсапер"... Але, судячи з того, що бачу - "тіло" полінувалося нести дві міни (кожна не більше 10 кг), у руках, за спеціальні ручки для переноски. Він їх на мотузці потягнув. За секунду до вибуху одна з мін "стала на ребро". Можливо, перевернулася повністю, і підривач ударив по шипу, які напарник розкидав на дорозі. Можливо, на міни був установлений, збоку, додатковий детонатор, який спрацьовує на менший тиск, ніж розрахований основний підривач...
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07.05.2025 12:01 Ответить
Там ще один варіант міг буть - магнітний підривач... Частина ТМ-ок ними обладнується... Якшо сапер - той, що сидів на обочині, він міг привести міну в бойовий стан, не подумавши про металеві предмети на дорозі (шипи). Міна рухалася, магнітні лінії зміщувалися під впливом металу шипів - от міна й спрацювала...
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07.05.2025 12:25 Ответить
Мабуть, у них проблема с тягачами.
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07.05.2025 11:47 Ответить
У них проблема з розумом! 😁
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07.05.2025 11:51 Ответить
обалдеть... как єто они рванули?, на пехоту детонатор стоял?
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07.05.2025 11:47 Ответить
ну там під міну проти танкову встановлюется протипіхотна але підривач активуется після встановленя загородженя так навіть у всіх підручниках для саперів рядових чорним по білому написано Але рузге пішов на принцип не пуа не читати бо читати це не модно так йго повчав тако після 2 гого фунфуря боярки
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07.05.2025 11:51 Ответить
я где-то читал, что можно на ТМ поставить узрг поставить или приколхозить или там через переходник с другой мині почти официально) поставить... сам не верил в видео когда ТМ в окно кидают...
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07.05.2025 12:03 Ответить
е таке
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07.05.2025 12:06 Ответить
Це був інструктор з підривної справи...
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07.05.2025 11:48 Ответить
Був...
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07.05.2025 12:32 Ответить
Тому довбойобу треба було котити а не тягнути.
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07.05.2025 11:48 Ответить
У кацапів своя скрєпа: кругле - тягнуть, а квадратне - катають...
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07.05.2025 11:55 Ответить
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07.05.2025 11:48 Ответить
яка краса!!!!
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07.05.2025 11:49 Ответить
Яка "сумна" новина! Бажаю, щоб усі! 😁
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07.05.2025 11:52 Ответить
По більше таких дебілів.
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07.05.2025 11:52 Ответить
Ляпота!!!!
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07.05.2025 11:53 Ответить
- Да мины у них не той системы....(с)
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07.05.2025 11:53 Ответить
Свинособака чогось рикає..
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07.05.2025 11:56 Ответить
Харчовій ланцюжок- Кацап звичайний !
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07.05.2025 11:56 Ответить
АААААААААА!!! ААаааааАААААААаааа!!ААААААААаааааа!!!!
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07.05.2025 12:01 Ответить
сподіваюся, асфальт не пошкодив.
А так все йде за планом)))
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07.05.2025 12:05 Ответить
Важка то є саперна справа.
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07.05.2025 12:07 Ответить
Мавпа з ТМ-кою...

Ось цьому у цих тварин і немає шансів завоювати Україну. Бо вони всі такі. Просто ступінь дебілізму відрізняється.
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07.05.2025 12:09 Ответить
Сказав А,кажи Бе.
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07.05.2025 12:14 Ответить
Премию Дарвина обоим
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07.05.2025 12:20 Ответить
Вимагаю на біс!!!
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07.05.2025 12:26 Ответить
Рукажопыя руzzкія вітязі...))).
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07.05.2025 12:30 Ответить
 
 