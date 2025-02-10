РУС
Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, упавшему к нему в окоп. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сидит в окопе и стучит палкой по дрону-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался после пятого удара.

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) курьез (4070) русский мир (645) эволюция (4) дроны (4724)
+29
10.02.2025 12:54 Ответить
10.02.2025 12:54 Ответить
+29
Мавпа взяла до рук палицю і еволюціонувала. А кацап- демілітаризувався.
Премію Дарвіна йому.
10.02.2025 12:56 Ответить
10.02.2025 12:56 Ответить
+25
Феєричний ідіот!
10.02.2025 12:55 Ответить
10.02.2025 12:55 Ответить
і шо?
це йому допомогло?
10.02.2025 12:53 Ответить
10.02.2025 12:53 Ответить
А то😂
10.02.2025 12:57 Ответить
10.02.2025 12:57 Ответить
Звичайно Може якійсь свиноматці якусь копійку дадуть
10.02.2025 13:07 Ответить
10.02.2025 13:07 Ответить
кацапські баби завжди рожають лади!
10.02.2025 13:25 Ответить
10.02.2025 13:25 Ответить
Народжують люди, а вони свиноматки кацапсячі, вони помьоти роблять
10.02.2025 13:44 Ответить
10.02.2025 13:44 Ответить
10.02.2025 12:54 Ответить
10.02.2025 12:54 Ответить
Самогубство у стані афекту....
10.02.2025 13:38 Ответить
10.02.2025 13:38 Ответить
погиб от самоубийства во имя пуйла..ха Лодину за сралина за Россию матюшку..
10.02.2025 12:55 Ответить
10.02.2025 12:55 Ответить
Феєричний ідіот!
10.02.2025 12:55 Ответить
10.02.2025 12:55 Ответить
ну він це навмисно зробив, це самогубство, гранату мабуть не знайшрв щоб підірватись
10.02.2025 13:03 Ответить
10.02.2025 13:03 Ответить
Мавпа взяла до рук палицю і еволюціонувала. А кацап- демілітаризувався.
Премію Дарвіна йому.
10.02.2025 12:56 Ответить
10.02.2025 12:56 Ответить
Це він бив тією зайвою кацапською хромосомою.
25.03.2025 15:17 Ответить
25.03.2025 15:17 Ответить
Він хотів добити дрон остаточно і досяг свого - дрон загинув, але є нюанс...
10.02.2025 12:57 Ответить
10.02.2025 12:57 Ответить
Сидить мавпа і грається гранатою. Їй кажуть:
- Ты дура? Она же взорвётся!
- Ничего... У меня ещё одна есть...
10.02.2025 13:11 Ответить
10.02.2025 13:11 Ответить
Ну так знищив же. Тепер у ЗСУ на одного дрона меньше. А у рузка баба ще народить. От так хитрий Ємеля переміг біндер
10.02.2025 12:57 Ответить
10.02.2025 12:57 Ответить
Та рузка баба тепер народить "ашотіка" або "равшанчика"
10.02.2025 13:11 Ответить
10.02.2025 13:11 Ответить
10.02.2025 12:58 Ответить
10.02.2025 12:58 Ответить
Оскара цьому кацапу за вибухові спецефекти
10.02.2025 12:58 Ответить
10.02.2025 12:58 Ответить
Ата-та, плахой дрон. Бум. 🤣
10.02.2025 12:58 Ответить
10.02.2025 12:58 Ответить
Теорія Дарвіна підтверджена що людину створив Бог а кацап від мавпи походить.
10.02.2025 13:00 Ответить
10.02.2025 13:00 Ответить
Скоріше мавпа від кацапа...
10.02.2025 13:08 Ответить
10.02.2025 13:08 Ответить
А чого це ви на мавп наїхали? Відповідно до Всесвітньої декларації прав тварин: "Беручи до уваги, що всі живі істоти мають свої природні права, і що будь-яка тварина, маюча нервову систему, має особливі права". І таке інше ...
Кацапи таких прав не мають бо вони і не люди і навіть не тварини.
10.02.2025 13:55 Ответить
10.02.2025 13:55 Ответить
це ще раз доводить загальну тупість населення на рф.
10.02.2025 13:00 Ответить
10.02.2025 13:00 Ответить
- Профессор! Что главное в успешной научной деятельности? Талант?
- Нет, молодые люди... УПОРСТВО и НАСТОЙЧИВОСТЬ... "Терпение и труд - всё перетрут...".
Перетер...
10.02.2025 13:15 Ответить
10.02.2025 13:15 Ответить
10.02.2025 13:05 Ответить
10.02.2025 13:05 Ответить
тут ніяка не тупість, невже не видно що це звичайне для кацапів самогубство, гранату не знайшрв щоб підірватись, а тут дрон поруч, от і все...
10.02.2025 13:06 Ответить
10.02.2025 13:06 Ответить
Номінант на премію Дарвіна.
10.02.2025 13:09 Ответить
10.02.2025 13:09 Ответить
Впертий. І свого добився.
10.02.2025 13:10 Ответить
10.02.2025 13:10 Ответить
10.02.2025 13:12 Ответить
10.02.2025 13:12 Ответить
Тут "оскар", не менше
10.02.2025 13:13 Ответить
10.02.2025 13:13 Ответить
І що такого, що заради сім'ї не зробиш, якщо сім'я вимагає білу ладу
10.02.2025 13:33 Ответить
10.02.2025 13:33 Ответить
Що таке "двіжуха" до цього чухана дійшло тільки з п'ятого разу...
10.02.2025 13:35 Ответить
10.02.2025 13:35 Ответить
Вечір. В гаражному кооперативі гахнув вибух. Гараж рознесло. Навкруги валяються шматки тіл. Зібрали - двоє загиблих. Допитують свідка. Той каже:
- Сиделм, бухали втраём. Калян гаварит:
- П-принёс мину пратитанкавую... Дав-вайте пасмотрим, ч-что в-внутри...
- Дав-вай... С-стал-ли б-бить кув-валдой. Сначала нич-чего н-не б-бл-ло... А п-патом как грякнет!
- А ты как живым астался?
= А й-я к мужикам, в саседний г-гар-раж паш-шёл... З-за "балгаркай"...
10.02.2025 18:32 Ответить
10.02.2025 18:32 Ответить
10.02.2025 13:36 Ответить
10.02.2025 13:36 Ответить
Оце фанат! На концерт Кобзона с 5-ї спроби!
10.02.2025 13:40 Ответить
10.02.2025 13:40 Ответить
Навряд воно туди попаде - там зала забита!
Вільни місця поки є на "КаВееНі" маслякова...
10.02.2025 13:43 Ответить
10.02.2025 13:43 Ответить
Там ще задорнов свої концерти дає )
10.02.2025 14:21 Ответить
10.02.2025 14:21 Ответить
Ааааааааааа! Обезьяна и граната заиграла новыми красками - Кацап и FPV!!!
10.02.2025 13:51 Ответить
10.02.2025 13:51 Ответить
Настирливість і тупість - вибухове поєднання!
10.02.2025 14:20 Ответить
10.02.2025 14:20 Ответить
при рівних арміях у отих мавп не було б жодного шансу.
10.02.2025 14:36 Ответить
10.02.2025 14:36 Ответить
приз Дарвина діє для свинособак.
10.02.2025 14:40 Ответить
10.02.2025 14:40 Ответить
10.02.2025 14:44 Ответить
10.02.2025 14:44 Ответить
10.02.2025 15:03 Ответить
10.02.2025 15:03 Ответить
Яка патологічна кацапська жорстокість - бити палицею маленький нерухомий дрон.
10.02.2025 15:05 Ответить
10.02.2025 15:05 Ответить
Подивіться на відоси які показують кацапи. У цій ідіотській війні люди гинуть як мухи.
10.02.2025 15:13 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
Це вже було... відео минулого року.
10.02.2025 15:37 Ответить
10.02.2025 15:37 Ответить
Винг-гар-диум Леви-о-са Винг-гар-диум Леви-о-са Винг-гар-диум Леви-о-са
10.02.2025 15:39 Ответить
10.02.2025 15:39 Ответить
Барабанщиком ти мене називала😅😅😅
10.02.2025 16:00 Ответить
10.02.2025 16:00 Ответить
все правильно зробив
10.02.2025 17:10 Ответить
10.02.2025 17:10 Ответить
Орешек знаний твёрд, но всё же
Мы не привыкли отступать!
10.02.2025 19:01 Ответить
10.02.2025 19:01 Ответить
 
 