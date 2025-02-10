Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, упавшему к нему в окоп. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сидит в окопе и стучит палкой по дрону-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался после пятого удара.
це йому допомогло?
Премію Дарвіна йому.
- Ты дура? Она же взорвётся!
- Ничего... У меня ещё одна есть...
Кацапи таких прав не мають бо вони і не люди і навіть не тварини.
- Нет, молодые люди... УПОРСТВО и НАСТОЙЧИВОСТЬ... "Терпение и труд - всё перетрут...".
Перетер...
- Сиделм, бухали втраём. Калян гаварит:
- П-принёс мину пратитанкавую... Дав-вайте пасмотрим, ч-что в-внутри...
- Дав-вай... С-стал-ли б-бить кув-валдой. Сначала нич-чего н-не б-бл-ло... А п-патом как грякнет!
- А ты как живым астался?
= А й-я к мужикам, в саседний г-гар-раж паш-шёл... З-за "балгаркай"...
Вільни місця поки є на "КаВееНі" маслякова...
Мы не привыкли отступать!