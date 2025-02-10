Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, упавшему к нему в окоп. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сидит в окопе и стучит палкой по дрону-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался после пятого удара.

