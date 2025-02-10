РУС
Оккупант с головой, раздавленной гусеницей бронемашины, лежит на украинской земле. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело уничтоженного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что голову россиянина переехала тяжелая военная гусеничная бронемашина.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ война уничтожение
Топ комментарии
+19
А, чи була голова?
показать весь комментарий
10.02.2025 10:52 Ответить
+18
були би там мізки - був би струс...
показать весь комментарий
10.02.2025 10:47 Ответить
+17
А шо для нього змінилося?
показать весь комментарий
10.02.2025 10:48 Ответить
яка класна фотосесія
показать весь комментарий
10.02.2025 10:49 Ответить
згамав булочку і все ок
показать весь комментарий
10.02.2025 11:09 Ответить
після того потоку жінок і дітей зі сходу які ночували в три поверхи у мене вдома в лютому-березні 2022 мені якось по3уй на касабів. смачного орчино
показать весь комментарий
10.02.2025 11:29 Ответить
московське сміття , Земля очистилася
показать весь комментарий
10.02.2025 10:49 Ответить
Увага-відео рекомендовано особам для поліпшення психіки...
показать весь комментарий
10.02.2025 10:51 Ответить
"Голова ластік"...Девід Лінч...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:31 Ответить
Категорически запрещается щелкать ипальником ближе 100 метров приближающегося танка
показать весь комментарий
10.02.2025 11:00 Ответить
... или БМП (судя по следу)
показать весь комментарий
10.02.2025 11:07 Ответить
Кацапам можна, навіть треба!
показать весь комментарий
10.02.2025 23:43 Ответить
Йойойой! А шо сі стало? Переходив дорогу на червоне світло?
показать весь комментарий
10.02.2025 11:09 Ответить
Судячи з відсутності "обвісу" (броніка", каски, "ліфчика") - це був член екіпажу бойової машини...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:24 Ответить
Ювелірна робота
показать весь комментарий
10.02.2025 11:15 Ответить
Мабуть це вони фільм знімають-"А вдоль дороги мертвые без голов лежат"
показать весь комментарий
10.02.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 11:51 Ответить
Може це чрепака сховала голову?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:02 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 12:46 Ответить
Njesmeijtjesj, uvazhenjije! Eto HOROSHIJ rjuZZkij - potomu horoshij, chto mjortv, gavno!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:51 Ответить
Похож на страуса, который засунул голову в песок...
показать весь комментарий
10.02.2025 13:02 Ответить
Ніхріна собі, покатався!
показать весь комментарий
10.02.2025 13:12 Ответить
Головы у этого рашиста изначально не было. У них есть костный шар для крепления челюстей, глаз, носа и ушей. Остатков головного мозга после назда на этот шар гусеницей бронемашины не видно.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:06 Ответить
Гусениці GILLETTE голять на 100%
показать весь комментарий
10.02.2025 14:25 Ответить
Не GILLETTE, а CATERPILLAR.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:40 Ответить
Мізків не бачу, мать і не було..
показать весь комментарий
10.02.2025 16:13 Ответить
Дуже правильно він ліг! Премію від дідуся Дарвіна в студію!
показать весь комментарий
10.02.2025 23:44 Ответить
 
 