Оккупант с головой, раздавленной гусеницей бронемашины, лежит на украинской земле. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело уничтоженного оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что голову россиянина переехала тяжелая военная гусеничная бронемашина.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
