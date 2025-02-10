Десятки пуль впиваются в тело оккупанта во время стрелкового боя

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "ловит" десятки пуль во время боя на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин уже был ранен и лежал под кустом, держа гранату в руке. Через мгновение тело захватчика начинает дергаться от пулевых попаданий. Граната выпадает из его руки и взрывается.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

