РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео
20 947 34

Десятки пуль впиваются в тело оккупанта во время стрелкового боя

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "ловит" десятки пуль во время боя на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин уже был ранен и лежал под кустом, держа гранату в руке. Через мгновение тело захватчика начинает дергаться от пулевых попаданий. Граната выпадает из его руки и взрывается.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупанты устроили ДТП в оккупированном Селидово: "Наш танк переехал пацанов и съ#бался. Все - "двести". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) уничтожение (7951) Донецкая область (10819) бой (206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
коли ви не впевнені що ворог 200 то краще стрельнуть в дохлого аніж стріляти салют на похоронах свого побратима якого застрелив той хто непорушно прикидався 200.
постріл в тіло набагато більше дає гарантії аніж спостереження та висновки що тіло не живе.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:42 Ответить
+30
Після перегляду відео мій психологічний стан покращився.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:55 Ответить
+15
якби ти хоча б уважно читав, то побачив, що граната була російська в руках пораненого
показать весь комментарий
10.02.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окупант з московії, повинен бути знищеним в Україні!!
Прутін-мізулун та група осіб з московії, їх для цього і збирають….
показать весь комментарий
10.02.2025 10:33 Ответить
коли ви не впевнені що ворог 200 то краще стрельнуть в дохлого аніж стріляти салют на похоронах свого побратима якого застрелив той хто непорушно прикидався 200.
постріл в тіло набагато більше дає гарантії аніж спостереження та висновки що тіло не живе.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:42 Ответить
та то козаки випробовували кацапський шолом на захисні властивості
показать весь комментарий
10.02.2025 10:44 Ответить
якби ти хоча б уважно читав, то побачив, що граната була російська в руках пораненого
показать весь комментарий
10.02.2025 10:48 Ответить
А як можна відрізнить "російську" гранату, від "української"? На ній "тризуба" нема? Чи вона не пофарбована у жовто-блакитні кольори?
Це у нас можуть буть гранати не тільки "радянські", а й відмінні від кацапських (американські, французські, іспанські та ін.). А кацапи як випускали радянські зразки - так і продовжують...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:37 Ответить
А и на видео видно. А якому бовдуру ви це розтлумачуете?
показать весь комментарий
10.02.2025 23:11 Ответить
О... ще один мєга "воїн". Скільки ви вже задвухсотили кацапів?
показать весь комментарий
10.02.2025 11:05 Ответить
Кацап вирішив померти смертю героя - зірвав чеку гранати і чекав, поки до нього підійдуть воїни ЗСУ. Але здох смертю скаженої собаки - його пристрелили здалека, аби навіть слина скаженої шавки не потрапила на черевики людей.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:52 Ответить
Красіво!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:37 Ответить
идти защищать Родину! хотя, тебе эмигранту этого не понять!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:58 Ответить
можно подумать, что ты часто вылезаешь из под юбки жены! там и сиди до конца войны и не смотри видео на Цензор Нет. и тарзана прихвати, а то он тоже страдает!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:56 Ответить
якщо ти кацап то да
показать весь комментарий
10.02.2025 11:01 Ответить
так його на металолом можна здати.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:38 Ответить
джігітовка хореографа Моїсєєва..
показать весь комментарий
10.02.2025 10:41 Ответить
"сів ліг на шпагат"
показать весь комментарий
10.02.2025 10:50 Ответить
Після перегляду відео мій психологічний стан покращився.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:55 Ответить
напевно вам 18+... мій також.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:22 Ответить
приємно дивитися цей перфоменс
показать весь комментарий
10.02.2025 11:29 Ответить
Це була "Гойда, браття !!! " ахлабистіна.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13 Ответить
Найкращий виступ з брейкдансу за останній час.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:19 Ответить
Десяток куль, граната і двіжуха гарантована...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:04 Ответить
Рашист, фаршированный стальными фисташками и подогретый на огоньке гранаты. Фирменное блюдо в буфете концертного зала Кабздона.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:11 Ответить
За200тився миттєво і без мук.Насправді йому повезло .
показать весь комментарий
10.02.2025 14:49 Ответить
Уплясался выродок
показать весь комментарий
10.02.2025 15:06 Ответить
хтось дуже влучно пуляє. всі кулі в голову. отже комусь дістанеться вся снаряга неушкодженою крім каски.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:31 Ответить
😍
показать весь комментарий
10.02.2025 15:51 Ответить
его на металлолом можно сдавать.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:09 Ответить
непоганий фаршмак))
показать весь комментарий
11.02.2025 03:27 Ответить
 
 