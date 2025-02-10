Десятки пуль впиваются в тело оккупанта во время стрелкового боя
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "ловит" десятки пуль во время боя на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин уже был ранен и лежал под кустом, держа гранату в руке. Через мгновение тело захватчика начинает дергаться от пулевых попаданий. Граната выпадает из его руки и взрывается.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+44 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий10.02.2025 10:42 Ответить Ссылка
+30 Филип Преображенский
показать весь комментарий10.02.2025 10:55 Ответить Ссылка
+15 Video Editor
показать весь комментарий10.02.2025 10:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прутін-мізулун та група осіб з московії, їх для цього і збирають….
постріл в тіло набагато більше дає гарантії аніж спостереження та висновки що тіло не живе.
Це у нас можуть буть гранати не тільки "радянські", а й відмінні від кацапських (американські, французські, іспанські та ін.). А кацапи як випускали радянські зразки - так і продовжують...
"сівліг на шпагат"