Оккупанты устроили ДТП в оккупированном Селидово: "Наш танк переехал пацанов и съ#бался. Все - "двести". ВИДЕО

В оккупированном Селидово Донецкой области россияне на танке раздавили военный автомобиль со своими приспешниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с места ДТП, на которой заснят расплющенный автомобиль и остатки "двухсотых" оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Оккупанты ограбили УАЗ своих сообщников: "РЭБ стоял - сп#здили. Колеса тоже сп#здили. Вот такой стыд". ВИДЕО