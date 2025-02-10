РУС
Оккупанты устроили ДТП в оккупированном Селидово: "Наш танк переехал пацанов и съ#бался. Все - "двести". ВИДЕО

В оккупированном Селидово Донецкой области россияне на танке раздавили военный автомобиль со своими приспешниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с места ДТП, на которой заснят расплющенный автомобиль и остатки "двухсотых" оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Оккупанты ограбили УАЗ своих сообщников: "РЭБ стоял - сп#здили. Колеса тоже сп#здили. Вот такой стыд". ВИДЕО

армия РФ (20613) война (1449) танк (2313) русский мир (645) Донецкая область (10819) Покровский район (1007) Селидово (10)
Яка сумна новина ...
показать весь комментарий
10.02.2025 09:53 Ответить
- дедушка, это вы по танкам из пушки стреляете?
- я!
- но ведь это же наши танки!
- йа, йя!
показать весь комментарий
10.02.2025 11:42 Ответить
Та дійсно, подавили на олів'є мальчіков у труселях ...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:43 Ответить
треба танкісту дати орден,
від президента україни.
і опублікувати присвоєння в змі
так щей на одного механіка-водіч стане меньше
показать весь комментарий
10.02.2025 14:43 Ответить
ну норм))- а як 1накше?? одних пере11хав- по11ду 1нших пере11жджать))
показать весь комментарий
11.02.2025 03:34 Ответить
Что ти гаварішь...😱
Танк дроны дагонят-
Не убежіт уже..башку отарвєт🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2025 09:57 Ответить
Танк найті. Танкістов прєдставіть к наградє.👍
показать весь комментарий
10.02.2025 09:57 Ответить
Зарано, треба повторити
показать весь комментарий
10.02.2025 10:09 Ответить
а після - стратити
показать весь комментарий
10.02.2025 10:19 Ответить
Шукати танк потрібно у с.Вишневе, москаль туда показує що танк полетів, FPV знайде.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:05 Ответить
Кацапи , так тримати !!
трощіть своїх виродків -
легше нам буде вбивати тих , хто залишиться
показать весь комментарий
10.02.2025 09:57 Ответить
Бій своїх, чужі бояться будуть
показать весь комментарий
10.02.2025 10:08 Ответить
а страховиків і ГИБДД викликали?
показать весь комментарий
10.02.2025 10:02 Ответить
Уже немає сенсу, оскільки камери не зафіксували номери гусеничного транспортного засобу, які були затягнуті сіточкою. А у іншому ці ГТЗ - на одне лице: що кузов, що колір.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:41 Ответить
могли би зробити експертизу гусениць ГТЗ у районі на наявність на них біологічних залишків постраждалих.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:47 Ответить
И тармазной путь померить)
показать весь комментарий
10.02.2025 11:47 Ответить
Нє уньівайтє пацаньі!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:04 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 10:05 Ответить
українська криза, можна сказати, навіть конфлікт.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:05 Ответить
рузкємір. безмозглий, безпощадний, бездумний.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:06 Ответить
Нікуди він не с....ся, просто до закриття магазину кілька хвилин залишається, а пацанам лади видадуть
показать весь комментарий
10.02.2025 10:07 Ответить
З пацанів вже и штани зняли
показать весь комментарий
10.02.2025 10:07 Ответить
.... невже в місцевих партизанів уже танки навіть є?
показать весь комментарий
10.02.2025 10:08 Ответить
це бандерівці зробили наругу над мальчиком в трусіках .
показать весь комментарий
10.02.2025 10:30 Ответить
і мальчік там був не один!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:38 Ответить
нє унівайтє пацани...нє унивайтє
показать весь комментарий
10.02.2025 10:09 Ответить
Танкістів знайти і нагородити портретом Степана Бандери.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:11 Ответить
''Трі танкіста випілі по тріста.. "
показать весь комментарий
10.02.2025 10:18 Ответить
І апять бєз мальчіка в трусіках нє абашлось...
показать весь комментарий
10.02.2025 10:19 Ответить
...а танку-рєспєкт і нє астанавлівацца на дастігнутам...
показать весь комментарий
10.02.2025 10:23 Ответить
И как всегда ни одного гаишника рядом..
показать весь комментарий
10.02.2025 10:24 Ответить
Зорян зі Шкіряком зпіонерили москальський танк і чкурнули на москву .
показать весь комментарий
10.02.2025 10:24 Ответить
Це перша ластівка після наказу Х-уйла мобілізовувати шизофреніків, епілептиків, сифілітиків і т.д.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:26 Ответить
мальчика в трусиках прив'язали до танку на очах матері ...
показать весь комментарий
10.02.2025 10:28 Ответить
Зачьотно.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:39 Ответить
Але ж скажіть, техніку кацапи використовують гарну. В машині було так тепло що вони тільки в трусах там їздили.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:45 Ответить
И никто не задался вопросом - а что с танкистаме??? Скока 200? 300? И за мєхвода тревожна...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:51 Ответить
Красота- то какая, лепота
показать весь комментарий
10.02.2025 12:26 Ответить
Дружественное дтп.Если бы их не переехал свой танк,это сделал бы танк НАТО.Так что гойда и продолжаем движение.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:35 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 12:45 Ответить
""харашо, но мало..."
показать весь комментарий
10.02.2025 14:57 Ответить
Посоны, посоны, вы держите штаны.... Штраф нєрадіваму водієві. Номер? Номер має допомогти впіймати порушника ДТП?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:16 Ответить
Судя по отсутствию штанов, мальчики немножко бузили в машине 😁
показать весь комментарий
12.02.2025 14:25 Ответить
 
 