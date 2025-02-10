Оккупанты устроили ДТП в оккупированном Селидово: "Наш танк переехал пацанов и съ#бался. Все - "двести". ВИДЕО
В оккупированном Селидово Донецкой области россияне на танке раздавили военный автомобиль со своими приспешниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с места ДТП, на которой заснят расплющенный автомобиль и остатки "двухсотых" оккупантов.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+38 Gary Grant
показать весь комментарий10.02.2025 09:57 Ответить Ссылка
+28 vuiko dobrui
показать весь комментарий10.02.2025 09:53 Ответить Ссылка
+16 Sergei M #570318
показать весь комментарий10.02.2025 10:04 Ответить Ссылка
- я!
- но ведь это же наши танки!
- йа, йя!
від президента україни.
і опублікувати присвоєння в змі
так щей на одного механіка-водіч стане меньше
Танк дроны дагонят-
Не убежіт уже..башку отарвєт🤣🤣🤣🤣
трощіть своїх виродків -
легше нам буде вбивати тих , хто залишиться