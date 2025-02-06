Оккупанты ограбили УАЗ своих сообщников: "РЭБ стоял - сп#здили. Колеса тоже сп#здили. Вот такой стыд". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает разграбленный армейский УАЗ своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что обокрали россиян их же сослуживцы из другого подразделения.

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