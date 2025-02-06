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Оккупанты ограбили УАЗ своих сообщников: "РЭБ стоял - сп#здили. Колеса тоже сп#здили. Вот такой стыд". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает разграбленный армейский УАЗ своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что обокрали россиян их же сослуживцы из другого подразделения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закованные попарно в наручники оккупанты едут на боевое задание. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Оккупанты расправились со своим сообщником: "У#бали ножом исподтишка. Говорят, минут 40 осталось пацану". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) война (1407) ограбление (1369) русский мир (625)


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Топ комментарии
+7
Ослики їм у поміч !!!.
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06.02.2025 16:13 Ответить
+7
Унітаз хотя би залишився? Чи теж 3.14зділі?
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06.02.2025 16:13 Ответить
+4
Так це в них в крові. Якщо невдається у чужих, то у своїх ************.
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06.02.2025 16:18 Ответить
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Ослики їм у поміч !!!.
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06.02.2025 16:13 Ответить
Унітаз хотя би залишився? Чи теж 3.14зділі?
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06.02.2025 16:13 Ответить
Старовинне кацапське прислів"я: "Нае*и ближнего - иначе ближний приблизится и нае*ёт тебя...".
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06.02.2025 17:27 Ответить
Ну дик обіцяли ж шо "фсєх ограбім!"
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06.02.2025 16:16 Ответить
Так це в них в крові. Якщо невдається у чужих, то у своїх ************.
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06.02.2025 16:18 Ответить
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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06.02.2025 16:18 Ответить
Поганому виду нема стиду.
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06.02.2025 16:19 Ответить
Буде класна машина для їхнього десанту - тільки для швидкого пересування ще дно треба спі#дити!
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06.02.2025 16:24 Ответить
і осла запрягти...
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06.02.2025 16:31 Ответить
Ви натякаєте на Зе…? Так він же поки що маскуються під нашого, хоч із ширінки виглядають труси з триколором!
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06.02.2025 16:36 Ответить
Та ну іх нах - УАЗ як донор - воно ж ніде не ділося - все проти нас
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06.02.2025 16:26 Ответить
насрано..точно свої
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06.02.2025 16:34 Ответить
А що кацапня вміє робити найкраще? Бухать, красти та вбивати.
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06.02.2025 16:46 Ответить
Подихати як від склоочисника, так і за наказом
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06.02.2025 18:18 Ответить
Чомусь не підпалили...
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06.02.2025 17:19 Ответить
Це так арештанти підтримують свою кваліфікацію, щоб далі бути у формі
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06.02.2025 17:50 Ответить
Якщо кацап зранку нічого не спздить, то буде дуже боліти
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06.02.2025 17:50 Ответить
от такой стид - це їздити на цьому "тазіку сверхдержави", сідіння обос.ані мабуть після побачення нашіх дронів.
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06.02.2025 18:10 Ответить
Ой, не кажи кума, сама хочу (сказати), мовляв, стид на такiй гарбi iздити, а тырить з неi, то ваапше надо быть напрочь проигранным. Цэ як с помойки шо-та стырить. Типо , зачем шо-та там тырить, если оно и так задарма никому , ни во что не торохтит.
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07.02.2025 10:51 Ответить
 
 