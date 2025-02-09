РУС
Превратили в металлолом: пограничники бригады "Гарт" дронами уничтожили антенну связи и 4 транспортных средства оккупантов. ВИДЕО

Под Волчанском Харьковской области бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили антенну связи и четыре транспортных средства российских захватчиков.

Соответствующее видео работы дронарей обнародовано в Телеграм-канале ОТГ "Харьков", сообщает Цензор.НЕТ.

"Под Волчанском охоту на вражеские машины, используемые для подвоза личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования, устроили разведывательно-ударные группы БпЛА подразделения Falcon бригады "Гарт"", - сказано в сообщении.

С помощью FPV-дронов и сбросами украинские защитники превратили в металлолом четыре транспортных средства врага.

Также во время ударов по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения. Кроме этого, обезврежены четыре оккупанта.

уничтожение (7951) дроны (4724) Волчанск (443) Харьковская область (1611) Чугуевский район (220) война в Украине (6200)
09.02.2025 23:10 Ответить
Хлопці наші молодці ,
респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
09.02.2025 23:12 Ответить
Охота на машінкі, мабуть, вже як кави попити вранці (бо "буханку" лемінги дуже ховали)) А от " Тук-тук! Кто в тєрємочьке живьот?" - вищий пілотаж!!
ГАРТуймося!
10.02.2025 00:33 Ответить
 
 