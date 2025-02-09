Превратили в металлолом: пограничники бригады "Гарт" дронами уничтожили антенну связи и 4 транспортных средства оккупантов. ВИДЕО
Под Волчанском Харьковской области бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили антенну связи и четыре транспортных средства российских захватчиков.
Соответствующее видео работы дронарей обнародовано в Телеграм-канале ОТГ "Харьков", сообщает Цензор.НЕТ.
"Под Волчанском охоту на вражеские машины, используемые для подвоза личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования, устроили разведывательно-ударные группы БпЛА подразделения Falcon бригады "Гарт"", - сказано в сообщении.
С помощью FPV-дронов и сбросами украинские защитники превратили в металлолом четыре транспортных средства врага.
Также во время ударов по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения. Кроме этого, обезврежены четыре оккупанта.
респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
ГАРТуймося!