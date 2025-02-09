Артиллеристы 148 бригады контрбатарейным огнем поразили две российские гаубицы и танк. ВIДЕО

Бойцы 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ контрбатарейным огнем поразили две российские гаубицы и танк.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Враг вел обстрел украинских позиций из артиллерии. После коррекции с беспилотника украинские артиллеристы открыли контрбатарейный огонь. Первой целью стала русская гаубица Д-20, затем бойцы скорректировали огонь еще по одной русской гаубице, которая вела вражеский огонь прямо из здания. Дополнительно артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский танк.

