Артиллеристы 148 бригады контрбатарейным огнем поразили две российские гаубицы и танк. ВIДЕО

Бойцы 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ контрбатарейным огнем поразили две российские гаубицы и танк.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Враг вел обстрел украинских позиций из артиллерии. После коррекции с беспилотника украинские артиллеристы открыли контрбатарейный огонь. Первой целью стала русская гаубица Д-20, затем бойцы скорректировали огонь еще по одной русской гаубице, которая вела вражеский огонь прямо из здания. Дополнительно артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский танк.

До пекла! Разом з розрахунками та екіпажами!
09.02.2025 17:37 Ответить
Боги войны!!! Тольео наши защитники радуют результатами нелегкого кровавого ратного труда.
09.02.2025 17:49 Ответить
Неймовірна точність! Слава ЗСУ!!!
09.02.2025 20:16 Ответить
з танком то взагалі дуже гарно вийшло.
10.02.2025 09:14 Ответить
 
 