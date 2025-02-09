Бойцы 92 ОШБр ликвидировали российских и северокорейских солдат, а также уничтожили технику на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады продолжают методично уничтожать врага на Курщине. Бойцам удалось ликвидировать как российских захватчиков, так и северокорейских солдат. Также воины уничтожили вражескую тяжелую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Нашим воінам респект і щира подяка за важку ,
але дуже потрібну роботу на війні з конченими виб@ядками 😠
Перегляну ще пару разів.