Бойцы 92 ОШБр ликвидировали российских и северокорейских солдат, а также уничтожили технику на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады продолжают методично уничтожать врага на Курщине. Бойцам удалось ликвидировать как российских захватчиков, так и северокорейских солдат. Также воины уничтожили вражескую тяжелую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Бойцы 3 ОШБр уничтожили два миномета, самоходную артиллерийскую установку "Нона", танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20613) война (1449) уничтожение (7951) 92 отдельная штурмовая бригада (264) Курск (1187)
+26
Вся нечисть кацапська і косоока срань полетіла до пекла!!
Нашим воінам респект і щира подяка за важку ,
але дуже потрібну роботу на війні з конченими виб@ядками 😠
09.02.2025 16:37 Ответить
+25
В цьому гарному, доброму та повчальному відео було гарно видно, як горить пердак в кацапа.
Перегляну ще пару разів.
09.02.2025 16:41 Ответить
+21
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
09.02.2025 16:35 Ответить
Мала тяга,не полетів
09.02.2025 17:03 Ответить
09.02.2025 17:17 Ответить
На 1:02 ясно видно,как у кацапа загорелся маршевый двигатель на пердячей тяге.Гойда,х@ле.
09.02.2025 21:58 Ответить
Не буде миру, поки існує армія ворога. Знищимо цю срань!
09.02.2025 16:50 Ответить
как ненужная веташ.
09.02.2025 16:54 Ответить
Стидаюся запитати: а чому "как"?
10.02.2025 02:45 Ответить
Слава українським козакам , низький уклін за їх героїчну працю!
09.02.2025 17:04 Ответить
92 ошбр імені кошового отамана Івана Сірка.Слобожанські козаки.Стара,кадрова бригада.Одна з кращих в ЗСУ.Перетинався з ними.
09.02.2025 19:43 Ответить
Кацапи - якщо ви це прочитаєте: оно вам надо било?Д О В Б О Й О Б И !!!
09.02.2025 17:33 Ответить
Беспощадно и прекрасно!
09.02.2025 17:35 Ответить
Ось це разйоб. Красіво!
09.02.2025 17:48 Ответить
Гарнюче місиво!
09.02.2025 18:28 Ответить
Хороошее видео, Супер! Смотрел бы и смотрел.. )
09.02.2025 20:11 Ответить
Знищити там усіх кацапстанців, щоб ні одного не залишилось на курщині!
09.02.2025 21:53 Ответить
Тєло, то це ти спеціально зареєструвалося, щоб таке-во нашрайбати? Що ж тобі, болєзному, не дає власним прикладом показати, як то-во робиться?
10.02.2025 02:47 Ответить
Я так думаю - пора південнокорейцям, у масовому порядку, готувать свої підрозділи БПЛА. Розвертать випуск "матчастини", і набирать дроноводів. А на практику - присилать до нас... Бо саме ФПВ-шки найбільш ефективні, на близьких дистаціях, проти "чучхеїстів"... А в якості плати за навчання - підкидать нам озброєння... Заодно і "протестуємо", в бойових умовах, на їх найбільш вірогідному противнику...
10.02.2025 05:48 Ответить
 
 