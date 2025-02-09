Бойцы 3-й ОШБр уничтожили два миномета, самоходную артиллерийскую установку "Нона", танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с другими подразделениями уничтожают технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

На этот раз бойцы нанесли сокрушительный удар по вражеским позициям. Сначала пилоты залетели прямо в сарай, где засели захватчики. Далее пошла техника: уничтожены "Бобик" "Урал" и "буханка".

Было атаковано два миномета, самоходную артиллерийскую установку "Нона", танк и БМП. Также воины уничтожили антенну связи и зачистили здания от живой вражеской силы.

