Бойцы 3-й ОШБр уничтожили два миномета, самоходную артиллерийскую установку "Нона", танк и БМП оккупантов. ВИДЕО
Воины батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с другими подразделениями уничтожают технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.
На этот раз бойцы нанесли сокрушительный удар по вражеским позициям. Сначала пилоты залетели прямо в сарай, где засели захватчики. Далее пошла техника: уничтожены "Бобик" "Урал" и "буханка".
Было атаковано два миномета, самоходную артиллерийскую установку "Нона", танк и БМП. Также воины уничтожили антенну связи и зачистили здания от живой вражеской силы.
ІІІ-тя перемагає РЕБ)))!