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Двоє окупантів розглядають невідому вибухівку, а за мить зникають у вогні. ВIДЕО

Двоє окупантів були ліквідованя вибухом невідомого предмета на куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно як двоє росіян щось роздивляються на краю перелуску. За мить невідомий предмет детонує і окупанти зникають у вогні. Один із них залишаться живим після вибуху - вистрибує із вогню і, охоплений полум'ям, щодуху мчить засніженим полем. 

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Автор: 

вибухівка (474) курйоз (576) Донецька область (8744)


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Топ коментарі
+17
Аж пяткі свєркают...
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27.01.2025 16:47
+7
Теорія Дарвіна - але тільки попереду самої теорії ....
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27.01.2025 16:44
+5
Прометей ніс вогонь людям....
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27.01.2025 16:53
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Теорія Дарвіна - але тільки попереду самої теорії ....
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27.01.2025 16:44 Відповісти
Аж пяткі свєркают...
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27.01.2025 16:47 Відповісти
Бутиль з самогоном.
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27.01.2025 16:50 Відповісти
Один смажений, другий підкопчений.
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27.01.2025 16:51 Відповісти
Прометей ніс вогонь людям....
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27.01.2025 16:53 Відповісти
"пси барбоси та необичні кроси" ))
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27.01.2025 16:53 Відповісти
дрон з термобаром
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27.01.2025 16:54 Відповісти
Кулі він вижив ще й активно бігав? Там би всі легені порозривало тиском і даром.. Мабуть стара звичайна палаюча суміш або компактний фугас ...
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27.01.2025 17:49 Відповісти
Жаром
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27.01.2025 17:50 Відповісти
Премію Дарвіна обом, посмертно.
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27.01.2025 16:59 Відповісти
Якось мало. Хай їм пошле небо і ЗСУ більше таких іграшок
Але працюють з вогником, з запалом, душевно такі старання вітаємо, хвалимо
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27.01.2025 17:47 Відповісти
"два дебила - это сила"
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27.01.2025 17:52 Відповісти
Дід Панас: "Ось вам, малята, казочка надвечір. Побачила мавпа гранату ..."
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27.01.2025 18:06 Відповісти
Десь на болотах зраділи дві свиноматки.
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27.01.2025 18:40 Відповісти
Невідомо, чия невідома вибухівка
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27.01.2025 18:46 Відповісти
ну, якщо вогняний бігун від переляку подихав вогнем, а скоріш за все так і було, то дві, максимум три доби ще буде повільно і мучительно подихати.
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27.01.2025 18:53 Відповісти
цирк на дроті!
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27.01.2025 19:33 Відповісти
Надеюсь выродок убежал не далеко.
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27.01.2025 21:00 Відповісти
як курка з видірваною головою
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28.01.2025 10:15 Відповісти
 
 