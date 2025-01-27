Двоє окупантів розглядають невідому вибухівку, а за мить зникають у вогні. ВIДЕО
Двоє окупантів були ліквідованя вибухом невідомого предмета на куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно як двоє росіян щось роздивляються на краю перелуску. За мить невідомий предмет детонує і окупанти зникають у вогні. Один із них залишаться живим після вибуху - вистрибує із вогню і, охоплений полум'ям, щодуху мчить засніженим полем.
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Топ коментарі
+17 Олег Дегтяренко
показати весь коментар27.01.2025 16:47 Посилання
+7 Luk Viktor #596152
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+5 Kristobal Juan
показати весь коментар27.01.2025 16:53 Посилання
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Але працюють з вогником, з запалом, душевно такі старання вітаємо, хвалимо