Росіянин вибухає на протипіхотній міні під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю. ВIДЕО

Окупант затрьохсотився під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю та не вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що по трофей бігли двоє росіян. Один із них фільмував, те що відбувається, біжучи позаду свого поплічника. За якусь мить звучить вибух. Ймовірно, один із окупантів наступив на протипіхотну міну.

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