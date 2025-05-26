Росіянин вибухає на протипіхотній міні під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю. ВIДЕО
Окупант затрьохсотився під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю та не вибухнув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що по трофей бігли двоє росіян. Один із них фільмував, те що відбувається, біжучи позаду свого поплічника. За якусь мить звучить вибух. Ймовірно, один із окупантів наступив на протипіхотну міну.
Топ коментарі
+15 Alexey Poltorak
показати весь коментар26.05.2025 10:33 Посилання
+14 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+9 Алекс Скела
показати весь коментар26.05.2025 10:32 Посилання
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Цікаво інше - розмова точно йде не "па-славянски"... Та й пика у другого - не "європеоїдна"...