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Новини Відео Знищення російських окупантів
11 256 22

Росіянин вибухає на протипіхотній міні під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю. ВIДЕО

Окупант затрьохсотився під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю та не вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що по трофей бігли двоє росіян. Один із них фільмував, те що відбувається, біжучи позаду свого поплічника. За якусь мить звучить вибух. Ймовірно, один із окупантів наступив на протипіхотну міну.

Дивіться: Бійці спостерігають за знищенням автомобіля з окупантами: "Єдєм-єдєм в русскій мір. Ура-аааа! І на міну, нах#й, ху#к". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одноногий окупант скаче стежкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) вибух (4507) дрони (4844) трофеї (186) міна (373)


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Топ коментарі
+15
100% сами лепестками засеяли со Смерчей/Ураганов и ннна тебе.
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26.05.2025 10:33
+14
Добре хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 10:41
+9
Майстерне виконання Баха.
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26.05.2025 10:32
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Майстерне виконання Баха.
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26.05.2025 10:32 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 10:41 Відповісти
100% сами лепестками засеяли со Смерчей/Ураганов и ннна тебе.
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26.05.2025 10:33 Відповісти
що цікаво, кацапи вже давно перестали виготовляти ПФМки із самоліквідацією.
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26.05.2025 10:45 Відповісти
Лишня морока... Скільки не читав відповідної літератури, про ведення війн - завжди, з часом, серійне виробництво зброї та ***********, ішо шляхом спрощення конструкції, в тому числі, і для здешевлення виробництва...
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26.05.2025 10:58 Відповісти
в данному випадку здешевлення - це другорядна, якщо не десятирядна річ. Головне щоб заміновані площі зберігались якнайдовше, а своєї мразоти керівництву рф зовсім не жалко, хай наступають по замінованому.
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26.05.2025 11:08 Відповісти
Мінування позицій мінами без самоліквідації говорить про те, що наступать там не будуть - лише прикривають свої позиції від контудару. Але це стосується логічно мислячих військових... До кацапів це не відноситься...
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26.05.2025 11:14 Відповісти
мінування наших теріторій, до яких вони ніколи не дістануться - це звичайна практика росіян.
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26.05.2025 11:24 Відповісти
Ото крадійска натура...
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26.05.2025 10:42 Відповісти
Гарно кнур візжить
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26.05.2025 10:43 Відповісти
***** шастасть по нашій землі
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26.05.2025 10:47 Відповісти
Добро
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26.05.2025 10:48 Відповісти
Це називається: ,,не твоє -- не бери".
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26.05.2025 10:48 Відповісти
Він каже :"Борщ, борщ, борщ"?
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26.05.2025 10:59 Відповісти
іпаний орк кричить - гуд гуд гуд
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26.05.2025 11:03 Відповісти
Взагалі-то, їх там ТРОЄ... Знімання веде третій, що іде позаду перших двох. Викух прийняв на себе перший - і прикрив собою другого... А третій продовжував знімать...
Цікаво інше - розмова точно йде не "па-славянски"... Та й пика у другого - не "європеоїдна"...
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26.05.2025 11:04 Відповісти
ета рускій, проста он удмурт. А можєт нєнєц, ілі башкір. Кароче - рускій.
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26.05.2025 11:21 Відповісти
Мазь Вишневского, костыль и вперед снова!!!
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26.05.2025 13:12 Відповісти
не знаю де там ФПв, на лепесток наступив...
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26.05.2025 14:33 Відповісти
А чи не півтора?
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26.05.2025 17:26 Відповісти
А раSSєянін хіба нє у в Єльцін-Сентер вже?
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26.05.2025 17:27 Відповісти
 
 