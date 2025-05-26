Окупант, який заплутався у загороджувальній сітці, горить після скиду із українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив боєприпасом в окупанта, який заплутався у загороджувальній сітці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянина охопило полум'я.

"Невтомну роботу з прожарювання російських окупантів продовжують воїни підрозділу Sumy Defense. Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначається у коментарі до публікації.

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