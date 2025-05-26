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Новини Відео Бої на сході України
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Окупант, який заплутався у загороджувальній сітці, горить після скиду із українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив боєприпасом в окупанта, який заплутався у загороджувальній сітці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянина охопило полум'я.

"Невтомну роботу з прожарювання російських окупантів продовжують воїни підрозділу Sumy Defense. Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначається у коментарі до публікації.

Також дивіться: Росіянин вибухає на протипіхотній міні під час спроби затрофеїти український дрон, який упав на землю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) знищення (7460) Донецька область (8716) дрони (4830) Покровськ (661) Покровський район (664)


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Топ коментарі
+10
Гарно горить, мабуть гарно проспіртован бояркою, ублюдок.
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26.05.2025 14:32
+9
тебе сюди не кликали
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26.05.2025 14:37
+8
Респект шеф-кухарю.
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26.05.2025 14:37
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Гарно горить, мабуть гарно проспіртован бояркою, ублюдок.
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26.05.2025 14:32 Відповісти
Добре , що хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 15:49 Відповісти
зато на холодно
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26.05.2025 14:35 Відповісти
Респект шеф-кухарю.
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26.05.2025 14:37 Відповісти
тебе сюди не кликали
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26.05.2025 14:37 Відповісти
Здихають в муках за амбіції старого пердуна психічно хворого і все одно лізуть сюди.
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26.05.2025 14:43 Відповісти
У кацапів не вистачає мозку це усвідомити. Куди простіше навіяти собі дурню про свящєную вайну, фашистав, і те що вбивці та нелюди типу насправді герої.
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26.05.2025 14:49 Відповісти
Зашкварився.
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26.05.2025 14:57 Відповісти
куплю для скидів недорого дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
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26.05.2025 14:57 Відповісти
Стесняюсь спросить-эта форма в магазинах ритуальных услуг при крематориях продаётся?Уж больно хорошо горит,чертовка.
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26.05.2025 14:59 Відповісти
із пєкіна с любовью
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26.05.2025 15:09 Відповісти
живучий підр
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26.05.2025 15:20 Відповісти
Трудоголік, згорів на роботі. А міг здохнути п'яним під парканом у себе в бібінях.
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26.05.2025 15:33 Відповісти
На піхотні штурми - відповідь досвіду Першої Світової - загородження з колючого дроту і побільше.
Дешево і ефективно.
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26.05.2025 16:00 Відповісти
 
 