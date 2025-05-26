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Окупант, який заплутався у загороджувальній сітці, горить після скиду із українського БПЛА. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучив боєприпасом в окупанта, який заплутався у загороджувальній сітці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянина охопило полум'я.
"Невтомну роботу з прожарювання російських окупантів продовжують воїни підрозділу Sumy Defense. Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+10 Старый зольдат
показати весь коментар26.05.2025 14:32 Посилання
+9 Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар26.05.2025 14:37 Посилання
+8 MausMike
показати весь коментар26.05.2025 14:37 Посилання
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