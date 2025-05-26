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Оккупант, запутавшийся в заградительной сетке, горит после сброса с украинского БПЛА. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал боеприпасом в оккупанта, который запутался в заградительной сетке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после сброса россиянина охватило пламя.
"Неутомимую работу по прожарке российских оккупантов продолжают воины подразделения Sumy Defense. Покровское направление фронта, Донецкая область", - отмечается в комментарии к публикации.
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+13 Старый зольдат
показать весь комментарий26.05.2025 14:32 Ссылка
+10 Григорий Бондаренко #527937
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+9 MausMike
показать весь комментарий26.05.2025 14:37 Ссылка
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