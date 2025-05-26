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Новости Видео Бои на востоке Украины
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Оккупант, запутавшийся в заградительной сетке, горит после сброса с украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал боеприпасом в оккупанта, который запутался в заградительной сетке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после сброса россиянина охватило пламя.

"Неутомимую работу по прожарке российских оккупантов продолжают воины подразделения Sumy Defense. Покровское направление фронта, Донецкая область", - отмечается в комментарии к публикации.

Также смотрите: Россиянин взрывается на противопехотной мине при попытке затрофеить украинский дрон, который упал на землю. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) Донецкая область (9902) дроны (4041) Покровск (629) Покровский район (656)


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Топ комментарии
+13
Гарно горить, мабуть гарно проспіртован бояркою, ублюдок.
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26.05.2025 14:32
+10
тебе сюди не кликали
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26.05.2025 14:37
+9
Респект шеф-кухарю.
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26.05.2025 14:37
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Гарно горить, мабуть гарно проспіртован бояркою, ублюдок.
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26.05.2025 14:32 Ответить
Добре , що хоч люди не пострадали .
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26.05.2025 15:49 Ответить
зато на холодно
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26.05.2025 14:35 Ответить
Респект шеф-кухарю.
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26.05.2025 14:37 Ответить
тебе сюди не кликали
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26.05.2025 14:37 Ответить
Здихають в муках за амбіції старого пердуна психічно хворого і все одно лізуть сюди.
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26.05.2025 14:43 Ответить
У кацапів не вистачає мозку це усвідомити. Куди простіше навіяти собі дурню про свящєную вайну, фашистав, і те що вбивці та нелюди типу насправді герої.
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26.05.2025 14:49 Ответить
Зашкварився.
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26.05.2025 14:57 Ответить
куплю для скидів недорого дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
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26.05.2025 14:57 Ответить
Стесняюсь спросить-эта форма в магазинах ритуальных услуг при крематориях продаётся?Уж больно хорошо горит,чертовка.
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26.05.2025 14:59 Ответить
із пєкіна с любовью
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26.05.2025 15:09 Ответить
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26.05.2025 16:28 Ответить
живучий підр
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26.05.2025 15:20 Ответить
Трудоголік, згорів на роботі. А міг здохнути п'яним під парканом у себе в бібінях.
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26.05.2025 15:33 Ответить
На піхотні штурми - відповідь досвіду Першої Світової - загородження з колючого дроту і побільше.
Дешево і ефективно.
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26.05.2025 16:00 Ответить
 
 