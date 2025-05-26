Оккупант, запутавшийся в заградительной сетке, горит после сброса с украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал боеприпасом в оккупанта, который запутался в заградительной сетке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после сброса россиянина охватило пламя.

"Неутомимую работу по прожарке российских оккупантов продолжают воины подразделения Sumy Defense. Покровское направление фронта, Донецкая область", - отмечается в комментарии к публикации.

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