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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россияне атаковали гражданский автомобиль в Херсоне: ранен мужчина

рф,дрон

В полдень в Корабельном районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль.

Об этом сообщила Херсонская ОГА в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки 55-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Напомним, сегодня же в Корабельном районе Херсона российские военные атаковали машину с помощью дрона, в результате чего пострадала 46-летняя женщина.

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Херсон (2868) дроны (4041) Херсонская область (4852) Херсонский район (323)


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