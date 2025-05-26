Россияне атаковали гражданский автомобиль в Херсоне: ранен мужчина
В полдень в Корабельном районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль.
Об этом сообщила Херсонская ОГА в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки 55-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Напомним, сегодня же в Корабельном районе Херсона российские военные атаковали машину с помощью дрона, в результате чего пострадала 46-летняя женщина.
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