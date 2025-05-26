Войска РФ ударили дроном по автомобилю в Комышанах: госпитализированы двое детей и их отец

В Камышанах на Херсонщине вражеский дрон ударил по машине, в которой находились мужчина с двумя детьми, они госпитализированы.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что сегодня, 26 мая 2025 года, вооруженные силы РФ совершили атаку беспилотником по одной из улиц поселка Камышаны.



Удар пришелся по гражданскому автомобилю, в котором находился мужчина вместе со своими сыновьями - 6 и 15 лет. Все трое госпитализированы.

Читайте: Армия РФ атаковала дроном авто в Херсоне: ранена женщина

Как рассказали в Херсонской ОВА, россияне атаковали с дрона машину в Камышанах около 15:50. У пострадавших мальчиков - взрывные травмы, контузии, сотрясение головного мозга. Также старший парень получил ранение головы. Обоих пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также читайте: Россияне атаковали гражданское авто в Херсоне: ранен мужчина