Вночі та зранку ворог атакував Суми, пошкоджено підприємство, транспорт та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники з ночі 27 травня двічі атакували Суми. Били БпЛА та КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт.

Орієнтовно о 4:30 внаслідок ворожого авіаудару в іншій частині Сум пошкоджені щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки.

Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

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