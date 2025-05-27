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Новини Фото Атака БпЛА на Суми Удар по Сумах
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Вночі та зранку ворог атакував Суми, пошкоджено підприємство, транспорт та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники з ночі  27 травня двічі атакували Суми. Били БпЛА та КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт.

Орієнтовно о 4:30 внаслідок ворожого авіаудару в іншій частині Сум пошкоджені щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки.

Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили касетним боєприпасом по Сумщині: загинула жінка, є поранені. ФОТО (оновлено)

Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми
Ворог атакував Суми

Автор: 

обстріл (28973) Сумська область (3807) Суми (903) Сумський район (240)


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******** 4 села а ми продовжуемо стукати головою у Теткино? кацапи поступово просуваются на півдні що наше командування думае робити?
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27.05.2025 08:22 Відповісти
Думає де набрати стільки людей і зброї, як у кацапів !?
Один не може стримувати чотирьох, кулемет безсилий проти КАБа...
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27.05.2025 08:37 Відповісти
А чого при цьому всьому робити на тих двох вулицях в Тьоткіно?
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27.05.2025 10:04 Відповісти
Я не знаю, как может сообщать Лысенко подробную информацию с фотографиями. По нему уголовное производство за получение взятки и он быстро мобилизовался. Судя по разговорам в городе , он где-то в районе Ивано-Франковского котла служит. А не в Сумском районе, где сейчас идут ожесточенные бои. Вот и вся короткая история про носителя информации
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27.05.2025 10:11 Відповісти
 
 