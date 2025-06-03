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Новини Удар по Сумах
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РФ вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували автомобілі в центрі Сум.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки атаки з'ясовують, працюють рятувальники.

В.о. мера Артем Кобзар оприлюднив фото наслідків.

"Сьогодні стався вибух у центральній частині міста. На жаль, загинула одна людина, є постраждалі.

На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється", - зазначив він.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу відомо про 2 загиблих цивільних чоловіків, 7 людей поранено, зокрема 4 дітей. 

Удару було завдано о 9:18. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру. Ще декілька - по околиці міста.

За даними ОВА, попередньо, у місті було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до 3. 16 осіб дістали поранення.

"В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій", - зазначили там.

Читайте: Рашисти вдарили по Сумах. Поранено двох жінок. ФОТО

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Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) Сумський район (249)


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Топ коментарі
+12
Аби насрати.. Уроди свинорилі..
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03.06.2025 09:45 Відповісти
+10
з таким підходом як влада ігнорує окупацію Сумщини скоро це для Сум стане таким же звичним як і в Херсоні де щодня фпв ворога літають скидуючи ********** куди попало на цивільних
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03.06.2025 09:54 Відповісти
+9
А як там Трамп, не стурбувався, не просить друга припинити обстріли мирняка?
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03.06.2025 09:49 Відповісти
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Аби насрати.. Уроди свинорилі..
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03.06.2025 09:45 Відповісти
террораша
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03.06.2025 09:47 Відповісти
А як там Трамп, не стурбувався, не просить друга припинити обстріли мирняка?
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03.06.2025 09:49 Відповісти
Він грає в гольф.
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03.06.2025 10:45 Відповісти
Та він вже і в "лунку" не попадає, "ключка" зігнулася.
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03.06.2025 10:59 Відповісти
17-30
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03.06.2025 11:30 Відповісти
Трамп президент США. У України є свій президент і йому теж пох. Даже не стурбований.
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03.06.2025 11:03 Відповісти
а як там зеленський і шашлики, скоштували.
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03.06.2025 11:46 Відповісти
з таким підходом як влада ігнорує окупацію Сумщини скоро це для Сум стане таким же звичним як і в Херсоні де щодня фпв ворога літають скидуючи ********** куди попало на цивільних
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03.06.2025 09:54 Відповісти
К Запорожью тоже подбираются.
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03.06.2025 09:58 Відповісти
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03.06.2025 10:02 Відповісти
Маю надію, що це останнє, що вони встигли побачити....
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03.06.2025 10:28 Відповісти
Чи й не налякали. А "в абьєктівє" українського коптера були Ту-95 за 4000км від України.
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03.06.2025 10:52 Відповісти
Ворог ціленаправлено знищує українців ,а недоумки поїхали в Стамбул слухати рашиські хотелки і ні слова про варварський геноцид про знищення мирного населення , головне трампу догодити.
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03.06.2025 10:09 Відповісти
Спасайте місто від рашистів, стратеги блискавичних курських проривів. Ігнорувати знищення обласного центру не вдасця.
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03.06.2025 10:10 Відповісти
буквально пару тижнів назад,до Сум було призначено бувшого даунецьколугандонського спеціаліста по здачам міст кацапам,мусорорило само збігло з міста де сиділо на посаді ось і думайте навіщо у цей час він тут цей кусеннь лаййна григоров??
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03.06.2025 11:02 Відповісти
Кацапи "потужно"відповіли по мирному місту вбиваючи цивільних.Горіти їм в пеклі вічно канібалам.
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03.06.2025 10:30 Відповісти
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03.06.2025 10:33 Відповісти
Де відповідь, зеленосракі?
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03.06.2025 11:00 Відповісти
Ні, це відповідь вєлікой свєрхдєржави за космічний пройоб їх спецслужб.
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03.06.2025 11:03 Відповісти
колись,ще не спливла з пам""яті народної паутина
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03.06.2025 11:04 Відповісти
І це вже РСЗО. Може якось обміняти на курвські теріторії? Га, *******? Чи поремого там то е повернення 6000 нашіх вояків у трунах?
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03.06.2025 11:08 Відповісти
Тварюки!
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03.06.2025 11:09 Відповісти
Зараз почнуть масово насипати по Сумах з РСЗВ, бо ж влада нічого не зробила, щоб запобігти вторгненню москалів до Сумської області. Кошти на будівництво фортицікацій як завжди розікрали, технічних засобів для стримування супротивника бракує. Повна срака.
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03.06.2025 11:21 Відповісти
Не зробила? Зробить.
Посилить бусифікацію, наприклад.
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03.06.2025 11:32 Відповісти
Ну це єдине, що ці дебіли можуть зробити. Погнати бусифікованих відбивати ракети лопатами від Кулеби і волати з піною у рота, що це народ у всьому винен.
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03.06.2025 11:35 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе кацапське стадо!
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03.06.2025 11:23 Відповісти
 
 