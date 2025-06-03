РФ вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська атакували автомобілі в центрі Сум.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Наразі наслідки атаки з'ясовують, працюють рятувальники.
В.о. мера Артем Кобзар оприлюднив фото наслідків.
"Сьогодні стався вибух у центральній частині міста. На жаль, загинула одна людина, є постраждалі.
На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється", - зазначив він.
У прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу відомо про 2 загиблих цивільних чоловіків, 7 людей поранено, зокрема 4 дітей.
Удару було завдано о 9:18. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру. Ще декілька - по околиці міста.
За даними ОВА, попередньо, у місті було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до 3. 16 осіб дістали поранення.
"В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.
Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій", - зазначили там.
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