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Рашисти вдарили по Сумах. Поранено двох жінок. ФОТО
Російські окупанти завдали удару по Сумах близько 10:15.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Зафіксовано влучання в об'єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі.
"Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки – 57 та 43 років. Постраждалим надається медична допомога.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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