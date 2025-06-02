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Новини Фото Удар по Сумах
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Рашисти вдарили по Сумах. Поранено двох жінок. ФОТО

Російські окупанти завдали удару по Сумах близько 10:15.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано влучання в об'єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі.

"Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки – 57 та 43 років. Постраждалим надається медична допомога.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі та зранку ворог атакував Суми, пошкоджено підприємство, транспорт та житлові будинки. ФОТОрепортаж

РФ вдарила по Сумах 2 червня 2025 року

Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840) Суми (904) Сумський район (246)


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Стефанчуки+зеленський+шмигаль, мабуть, глибоко зхвильовані!!?? Чи не дуже, бо заклопотані…
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02.06.2025 12:02 Відповісти
Ну чому, якісь «рашисти» когось «вдарили»...
Хто такі, що таке....
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02.06.2025 12:07 Відповісти
 
 