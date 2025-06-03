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Новости Удар по Сумам
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Зеленский об ударе РФ по Сумам: Без давления США и Европы Путин не согласится на прекращение огня

Удар РФ по Сумам 3 июня 2025 года. Зеленский отреагировал

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских войск по Сумам.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, по меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался.

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"Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.

Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", - подытожил глава государства.

Удар РФ по Сумам 3 июня 2025 года

Утром оккупанты нанесли удар по Сумам из РСЗО, в результате чего погибли 3 человека, ранения получили 16 человек.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20826) обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) Сумский район (247)


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Топ комментарии
+6
путін не бачить ніяких перепон для війни - солдатів вистачає - зброї теж
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03.06.2025 11:26 Ответить
+6
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Маючи такий надійний тил на Сумщині під час Курської операції, ми так і не змогли побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати його зараз.
Те, що я зараз бачу на власні очі, - тренувальний полігон, не більше.

Нинішній державний «організм» нездатний захищати навіть те, з чого сам збагачується.
Або президент візьметься за корупціонерів так, як ТЦК - за ухилянтів, або ухилянтам скоро ніде буде воювати.
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03.06.2025 11:32 Ответить
+5
Цікаво, чому ця зелена кротІвня ніколи не б"є у відповідь по рахованах? путін не дозволяє?
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03.06.2025 11:21 Ответить
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Цікаво, чому ця зелена кротІвня ніколи не б"є у відповідь по рахованах? путін не дозволяє?
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03.06.2025 11:21 Ответить
Потужний тискун знову про тиск.Де фортифікації в Сумській області, клован?
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03.06.2025 11:24 Ответить
США???????? РІЛІ? - це союзники РФ
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03.06.2025 11:25 Ответить
Союзник рф це трамп зі своєю шоблою і родичами. А більшість населення США на стороні України і терпіти не можуть росіян.
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03.06.2025 11:28 Ответить
путін не бачить ніяких перепон для війни - солдатів вистачає - зброї теж
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03.06.2025 11:26 Ответить
без нашей баллистики он не начто не согласиться.....
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03.06.2025 11:27 Ответить
"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно" (Д.Трампон)
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03.06.2025 11:29 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Маючи такий надійний тил на Сумщині під час Курської операції, ми так і не змогли побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати його зараз.
Те, що я зараз бачу на власні очі, - тренувальний полігон, не більше.

Нинішній державний «організм» нездатний захищати навіть те, з чого сам збагачується.
Або президент візьметься за корупціонерів так, як ТЦК - за ухилянтів, або ухилянтам скоро ніде буде воювати.
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03.06.2025 11:32 Ответить
Нинішній "державний" "організм" впевнений, що швиденько "пєрєаформіт всьо парускім законам" і продовжить збагачуватись так само, як і зараз.
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03.06.2025 12:16 Ответить
"дякуємо" 73% виборцям
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03.06.2025 11:37 Ответить
Тиск це "паляниці,нептуни,сармати "а остальне відосики та бла,бла,бла...
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03.06.2025 11:37 Ответить
знову потужний відос ніпрощо, рішучий тиск світу і ще якась *****..а якже оборонні споруди на Сумщині?? ворог вже за 23 км від Сум..чергове місто-фортеця яке рознесуть вщент КАБами?
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03.06.2025 11:38 Ответить
Ну яке воно нікчемне. Як на початку каденції, так такий хоробрий - "вийди вон! Розбійник!". А тепер всю відповідальність нехай Європа і США беруть на себе.
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03.06.2025 11:40 Ответить
Кажуть що на складах є ракети "СС-20 які перетворювали на "Зеніт".Така ракета поставить кацапів раком бо несе не ядерну боеголовку в кілька тон.
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03.06.2025 11:40 Ответить
хто каже??100% на те що доблесна охорона дістала з них все що вартує грошей і максимальний шанс до взльоту у них лише один,до печі в сталелеварні
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03.06.2025 12:29 Ответить
Трамп з венсом, як набожні ти миролюбиві ХРИСТИЯНИ, дали прутіну, у котре, ще два тижні УБИВАТИ Українців!!
Так воно і убиває Українців, безкарно, з сторони США Трампа, упродовж 100 днів Трампа у БД!! У них, з воєнним злочинцем прутіним, отой міфічний «діл», за можливі гроші від гешефтів …. Так їм, обіцяв ******….
При Президентові Байдені, такого не було!
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03.06.2025 11:42 Ответить
Невже не зрозуміло що ніхто не буде на ***** тиснути. Все в руках України. Потрібно в відповідь бити по аеропортах моцкви і вже закрити повітряний простір над Сосією.
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03.06.2025 11:42 Ответить
Поки зелена влада Боневтіка-Єрмака Україна не буде мати нічого доброго.
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03.06.2025 11:43 Ответить
Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Вчера пиарился... А сегодня, ЕС и США должны "давление усиливать".
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03.06.2025 11:46 Ответить
Розумний став,а раніше що не анонсував до кінця ніяку справу не довів.Мир бачив в очах Путіна,в Омані про щось домовлявся,мабуть Єрмак надоумив.Одним словом "лузер."А ще херовому танцюристу щось заважає.Скільки ти погані наробив для країни зі своєю монобільшістю,хай її чорти заберуть.
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03.06.2025 11:47 Ответить
"ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"
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03.06.2025 11:50 Ответить
якщо підпустити русню до самих Сум, вони будуть закидати місто скидами з дронів як Херсон та й просто гранатами..., тиснути на союзників треба, але поки дотиснемо, Суми перетворяться на руїни... було ж очевидно, що буде наступ на Суми, курська операція дала час, щоб підготуватись..., але виходить не нам..., кацапи йдуть такими темпами, наче їм нічого не заважає...
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03.06.2025 11:57 Ответить
Як довго Україна буде терпіти цю зелену наволоч... То похід на кемську волость, то павутина..., а тим часом кожен день гинуть українці і втрачаємо наші міста і села - це як...
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03.06.2025 12:02 Ответить
 
 