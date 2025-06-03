Зеленский об ударе РФ по Сумам: Без давления США и Европы Путин не согласится на прекращение огня
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских войск по Сумам.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, по меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался.
"Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.
Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", - подытожил глава государства.
Удар РФ по Сумам 3 июня 2025 года
Утром оккупанты нанесли удар по Сумам из РСЗО, в результате чего погибли 3 человека, ранения получили 16 человек.
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Маючи такий надійний тил на Сумщині під час Курської операції, ми так і не змогли побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати його зараз.
Те, що я зараз бачу на власні очі, - тренувальний полігон, не більше.
Нинішній державний «організм» нездатний захищати навіть те, з чого сам збагачується.
Або президент візьметься за корупціонерів так, як ТЦК - за ухилянтів, або ухилянтам скоро ніде буде воювати.
Так воно і убиває Українців, безкарно, з сторони США Трампа, упродовж 100 днів Трампа у БД!! У них, з воєнним злочинцем прутіним, отой міфічний «діл», за можливі гроші від гешефтів …. Так їм, обіцяв ******….
При Президентові Байдені, такого не було!
Вчера пиарился... А сегодня, ЕС и США должны "давление усиливать".