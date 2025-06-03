Зеленский об ударе РФ по Сумам: Без давления США и Европы Путин не согласится на прекращение огня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских войск по Сумам.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, по меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался.

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"Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.



Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", - подытожил глава государства.

Удар РФ по Сумам 3 июня 2025 года

Утром оккупанты нанесли удар по Сумам из РСЗО, в результате чего погибли 3 человека, ранения получили 16 человек.

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