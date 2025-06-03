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Новини Удар по Сумах
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Зеленський про удар РФ по Сумах: Без тиску США та Європи Путін не погодиться на припинення вогню

Удар РФ по Сумах 3 червня 2025 року. Зеленський відреагував

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських військ по Сумах.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - наголосив президент.

За словами Зеленського, щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався.

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"Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну.

Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", - підсумував глава держави.

Удар РФ по Сумах 3 червня 2025 року

Вранці окупанти завдали удару по Сумах із РСЗВ, внаслідок чого загинули 3 людини, поранення дістали 16 осіб.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) Сумський район (249)


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Топ коментарі
+7
Потужний тискун знову про тиск.Де фортифікації в Сумській області, клован?
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03.06.2025 11:24 Відповісти
+6
путін не бачить ніяких перепон для війни - солдатів вистачає - зброї теж
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03.06.2025 11:26 Відповісти
+6
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Маючи такий надійний тил на Сумщині під час Курської операції, ми так і не змогли побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати його зараз.
Те, що я зараз бачу на власні очі, - тренувальний полігон, не більше.

Нинішній державний «організм» нездатний захищати навіть те, з чого сам збагачується.
Або президент візьметься за корупціонерів так, як ТЦК - за ухилянтів, або ухилянтам скоро ніде буде воювати.
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03.06.2025 11:32 Відповісти
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Цікаво, чому ця зелена кротІвня ніколи не б"є у відповідь по рахованах? путін не дозволяє?
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03.06.2025 11:21 Відповісти
Потужний тискун знову про тиск.Де фортифікації в Сумській області, клован?
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03.06.2025 11:24 Відповісти
США???????? РІЛІ? - це союзники РФ
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03.06.2025 11:25 Відповісти
Союзник рф це трамп зі своєю шоблою і родичами. А більшість населення США на стороні України і терпіти не можуть росіян.
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03.06.2025 11:28 Відповісти
путін не бачить ніяких перепон для війни - солдатів вистачає - зброї теж
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03.06.2025 11:26 Відповісти
без нашей баллистики он не начто не согласиться.....
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03.06.2025 11:27 Відповісти
"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно" (Д.Трампон)
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03.06.2025 11:29 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Маючи такий надійний тил на Сумщині під час Курської операції, ми так і не змогли побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати його зараз.
Те, що я зараз бачу на власні очі, - тренувальний полігон, не більше.

Нинішній державний «організм» нездатний захищати навіть те, з чого сам збагачується.
Або президент візьметься за корупціонерів так, як ТЦК - за ухилянтів, або ухилянтам скоро ніде буде воювати.
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03.06.2025 11:32 Відповісти
Нинішній "державний" "організм" впевнений, що швиденько "пєрєаформіт всьо парускім законам" і продовжить збагачуватись так само, як і зараз.
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03.06.2025 12:16 Відповісти
"дякуємо" 73% виборцям
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03.06.2025 11:37 Відповісти
Тиск це "паляниці,нептуни,сармати "а остальне відосики та бла,бла,бла...
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03.06.2025 11:37 Відповісти
знову потужний відос ніпрощо, рішучий тиск світу і ще якась *****..а якже оборонні споруди на Сумщині?? ворог вже за 23 км від Сум..чергове місто-фортеця яке рознесуть вщент КАБами?
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03.06.2025 11:38 Відповісти
Ну яке воно нікчемне. Як на початку каденції, так такий хоробрий - "вийди вон! Розбійник!". А тепер всю відповідальність нехай Європа і США беруть на себе.
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03.06.2025 11:40 Відповісти
Кажуть що на складах є ракети "СС-20 які перетворювали на "Зеніт".Така ракета поставить кацапів раком бо несе не ядерну боеголовку в кілька тон.
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03.06.2025 11:40 Відповісти
хто каже??100% на те що доблесна охорона дістала з них все що вартує грошей і максимальний шанс до взльоту у них лише один,до печі в сталелеварні
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03.06.2025 12:29 Відповісти
Трамп з венсом, як набожні ти миролюбиві ХРИСТИЯНИ, дали прутіну, у котре, ще два тижні УБИВАТИ Українців!!
Так воно і убиває Українців, безкарно, з сторони США Трампа, упродовж 100 днів Трампа у БД!! У них, з воєнним злочинцем прутіним, отой міфічний «діл», за можливі гроші від гешефтів …. Так їм, обіцяв ******….
При Президентові Байдені, такого не було!
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03.06.2025 11:42 Відповісти
Невже не зрозуміло що ніхто не буде на ***** тиснути. Все в руках України. Потрібно в відповідь бити по аеропортах моцкви і вже закрити повітряний простір над Сосією.
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03.06.2025 11:42 Відповісти
Поки зелена влада Боневтіка-Єрмака Україна не буде мати нічого доброго.
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03.06.2025 11:43 Відповісти
Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Вчера пиарился... А сегодня, ЕС и США должны "давление усиливать".
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03.06.2025 11:46 Відповісти
Розумний став,а раніше що не анонсував до кінця ніяку справу не довів.Мир бачив в очах Путіна,в Омані про щось домовлявся,мабуть Єрмак надоумив.Одним словом "лузер."А ще херовому танцюристу щось заважає.Скільки ти погані наробив для країни зі своєю монобільшістю,хай її чорти заберуть.
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03.06.2025 11:47 Відповісти
"ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"
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03.06.2025 11:50 Відповісти
якщо підпустити русню до самих Сум, вони будуть закидати місто скидами з дронів як Херсон та й просто гранатами..., тиснути на союзників треба, але поки дотиснемо, Суми перетворяться на руїни... було ж очевидно, що буде наступ на Суми, курська операція дала час, щоб підготуватись..., але виходить не нам..., кацапи йдуть такими темпами, наче їм нічого не заважає...
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03.06.2025 11:57 Відповісти
Як довго Україна буде терпіти цю зелену наволоч... То похід на кемську волость, то павутина..., а тим часом кожен день гинуть українці і втрачаємо наші міста і села - це як...
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03.06.2025 12:02 Відповісти
Це ЗРАДА. Клоун та його зелена банда почали здавати країну одразу з 19 року. В усіх напрямках і галузях. На державному рівні зверху донизу зеленими тварюками була запроваджена тотальна корупція яка допомогає оркам з"їдати країну зсередини. Спочатку їх дії були повільними а далі ставали все бистріше і бистріше. Це бачили всі однак ніхто з тих хто зміг би зупинити цих зелених гнид нічого не зробив...
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03.06.2025 13:24 Відповісти
зЕмародеры,где фортификации?
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03.06.2025 13:07 Відповісти
 
 