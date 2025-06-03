Зеленський про удар РФ по Сумах: Без тиску США та Європи Путін не погодиться на припинення вогню

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських військ по Сумах.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - наголосив президент.

За словами Зеленського, щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався.

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"Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну.



Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", - підсумував глава держави.

Удар РФ по Сумах 3 червня 2025 року

Вранці окупанти завдали удару по Сумах із РСЗВ, внаслідок чого загинули 3 людини, поранення дістали 16 осіб.

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