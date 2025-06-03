Рашисти атакували Чернігів, влучили у приватний сектор та підприємство, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 3 червня російські загарбники масовано атакували Чернігів. Під ударами опинилося промислове підприємство та приватник сектор міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Сергія Чауса та керівника МВА Дмитра Брижинського.

Вони зазначили, що внаслідок атаки також зафіксовано падіння шахедів на декількох вулицях міста. На місцях падінь виникли займання приватних будинків.

"Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків, освітній заклад та промислове підприємство", зазначив Брижинський.

Він додав, що постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах.

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