РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
2 940 4

Рашисты атаковали Чернигов, попали в частный сектор и предприятие, пять пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 3 мая русские захватчики массированно атаковали Чернигов. Под ударами оказалось промышленное предприятие и частный сектор города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Сергея Чауса и руководителя ГВА Дмитрия Брижинского.

Они отметили, что в результате атаки также зафиксировано падение шахедов на нескольких улицах города. На местах падений возникли возгорания частных домов.

"В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов, образовательное учреждение и промышленное предприятие", отметил Брижинский.

Он добавил, что пострадали 4 человека: две женщины и два мужчины. Мужчины получили тяжелые ранения. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

Обновление

Впоследствии Брижинский сообщил, что количество пострадавших возросло до 5.

"Два мужчины с тяжелыми травмами, женщина с травмами средней тяжести. Все госпитализированы.

Также одна женщина и мужчина получили легкие телесные повреждения, от госпитализации отказались", – отметил начальник ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Черниговщину ракетами и дронами: вспыхнули пожары. ФОТОрепортаж

Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов

Автор: 

беспилотник (3747) обстрел (27760) Чернигов (890) Черниговская область (1159) Черниговский район (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так повинна горіти москва з кремлем і масовим вбивцею , який
там ховається 👹
показать весь комментарий
03.06.2025 10:27 Ответить
Перемовини у Стамбулі закінчились ?
вдарьте хлопці по НПЗ - вони кацапам приносять гроши на ракети і шахеди
показать весь комментарий
03.06.2025 10:29 Ответить
на Мокші наскрізь прогниле-прокисле холопонаселення..
сцыкливые, тупорылые кацапы неустанно подтверждают свою пдрстическую натуру, геройскую только против безоружного гражданского или связаного пленного...
показать весь комментарий
03.06.2025 10:52 Ответить
там де ступає нога кацапа там тільки смерть та розруха. Скільки ще буде терпіти наша багатостраждальна земля. Коли вже Бог втрутиться в боротьбі з цією навалою сатани.
показать весь комментарий
03.06.2025 10:58 Ответить
 
 