Рашисты атаковали Чернигов, попали в частный сектор и предприятие, пять пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на 3 мая русские захватчики массированно атаковали Чернигов. Под ударами оказалось промышленное предприятие и частный сектор города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Сергея Чауса и руководителя ГВА Дмитрия Брижинского.
Они отметили, что в результате атаки также зафиксировано падение шахедов на нескольких улицах города. На местах падений возникли возгорания частных домов.
"В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов, образовательное учреждение и промышленное предприятие", отметил Брижинский.
Он добавил, что пострадали 4 человека: две женщины и два мужчины. Мужчины получили тяжелые ранения. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.
Обновление
Впоследствии Брижинский сообщил, что количество пострадавших возросло до 5.
"Два мужчины с тяжелыми травмами, женщина с травмами средней тяжести. Все госпитализированы.
Также одна женщина и мужчина получили легкие телесные повреждения, от госпитализации отказались", – отметил начальник ГВА.
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