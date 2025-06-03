РФ випустила 112 "шахедів" по Україні. 60 цілей збито, 15 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 3 червня випустили по Україні 112 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - окупований Крим.

Під ударом ворога - Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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