РФ випустила 112 "шахедів" по Україні. 60 цілей збито, 15 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА
Російські війська в ніч на 3 червня випустили по Україні 112 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - окупований Крим.
Під ударом ворога - Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях", - йдеться в повідомленні.
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А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
Портнов, мабуть, про такі речі, приїздив до зеленського з татаровим і єрмаком, обговорити в ОПУ??? Мабуть, він, на засідання СТАВКИ не встигав, бо військовозобов'язаний??