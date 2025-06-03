УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12889 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Слов’янська
471 0

Рашисти вдарили БпЛА по Слов’янську. Пошкоджено будинки та школу

Нічний обстріл Слов’янська 3 червня 2025 року. Які наслідки

Російські загарбники вночі атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Так, по місту вдарили 5 БпЛА. 

"Є влучання в район ЦНІЛу. Пошкоджені багатоповерхівки по вулиці і провулку Батюка. В них вибиті вікна. Але найбільше постраждала школа №14", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

Читайте: Війська РФ просунулися біля Маркового, Часового Яру, Одрадного та в Андріївці, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

обстріл (29082) Донецька область (8781) Краматорський район (353) Слов’янськ (625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 