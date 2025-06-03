Рашисти вдарили БпЛА по Слов’янську. Пошкоджено будинки та школу
Російські загарбники вночі атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
Так, по місту вдарили 5 БпЛА.
"Є влучання в район ЦНІЛу. Пошкоджені багатоповерхівки по вулиці і провулку Батюка. В них вибиті вікна. Але найбільше постраждала школа №14", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає.
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