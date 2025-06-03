УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11943 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
1 798 13

Війська РФ просунулися біля Маркового, Часового Яру, Одрадного та в Андріївці, - DeepState. КАРТИ

Маркове карта

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Часового Яру( місто в Бахмутському районі Донецької області), Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та в Андріївці (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ

Маркове карта
Маркове 

Часів Яр карта
Часів Яр 

Одрадне карта
Одрадне 

Андріївка карта
Андріївка

Раніше з посиланням на DeepState повідомлялося, що ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти.

Автор: 

Донецька область (8781) Часів Яр (369) Бахмутський район (480) Волноваський район (271) Краматорський район (353) Одрадне (1) Андріївка (16) Маркове (1) DeepState (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Цікаві речі розповідають , що Україна має самі величезні залежить титану у світі. Але щоб його почати добувати , треба було домовлятись з громадами і громадянами, зруйнувати чернозём.
А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
показати весь коментар
03.06.2025 08:18 Відповісти
+2
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
показати весь коментар
03.06.2025 08:20 Відповісти
+1
Спокійно, все йде по плану Заходу! Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
показати весь коментар
03.06.2025 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаві речі розповідають , що Україна має самі величезні залежить титану у світі. Але щоб його почати добувати , треба було домовлятись з громадами і громадянами, зруйнувати чернозём.
А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
показати весь коментар
03.06.2025 08:18 Відповісти
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
показати весь коментар
03.06.2025 08:20 Відповісти
А де на телемарафеті кінокомедії та квартал-тб ?
показати весь коментар
03.06.2025 08:25 Відповісти
Спокійно, все йде по плану Заходу! Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
показати весь коментар
03.06.2025 08:24 Відповісти
А Зеленський чий ставленик?
показати весь коментар
03.06.2025 08:28 Відповісти
Зеленський був ставлеником олігархів (Коломойського). Зараз він ще й ставленик Заходу: бачите як його західні лідери облизують.
показати весь коментар
03.06.2025 08:35 Відповісти
А Коломойський чий ставленик?
показати весь коментар
03.06.2025 09:02 Відповісти
Нічий. Коломойський - це олігарх, що разом з іншими олігархами контролює та грабує український народ.
показати весь коментар
03.06.2025 09:08 Відповісти
Дірстейт повідомляв що кацапи виходять до населеного пункту Хотінь Сумської області, звідти до Сум вже 20 км...
показати весь коментар
03.06.2025 08:26 Відповісти
Скоро зброя від Байдена закінчиться а Трамп мовчить як риба об лід
показати весь коментар
03.06.2025 08:27 Відповісти
Якщо дати зрою Україні, то рашка зупиниться і перестане ослаблюватися. А це не вигідно Заходу.
показати весь коментар
03.06.2025 08:36 Відповісти
А на шМарафоні все про Павутину трахтять , хоча вона ніяк не вплинула на мацковитській наступ.
показати весь коментар
03.06.2025 09:14 Відповісти
А шо, вони не знають, шо у них ядерний потенціал знищили? Куди вони наступають, без потенціалу?
показати весь коментар
03.06.2025 09:32 Відповісти
 
 