Війська РФ просунулися біля Маркового, Часового Яру, Одрадного та в Андріївці, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Часового Яру( місто в Бахмутському районі Донецької області), Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та в Андріївці (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ



Маркове



Часів Яр



Одрадне



Андріївка

Раніше з посиланням на DeepState повідомлялося, що ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти.