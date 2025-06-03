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Війська РФ просунулися біля Маркового, Часового Яру, Одрадного та в Андріївці, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Часового Яру( місто в Бахмутському районі Донецької області), Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та в Андріївці (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше з посиланням на DeepState повідомлялося, що ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар03.06.2025 08:18 Відповісти Посилання
+2 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар03.06.2025 08:20 Відповісти Посилання
+1 First
показати весь коментар03.06.2025 08:24 Відповісти Посилання
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А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.