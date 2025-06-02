Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Сумської та Донецької областей.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Костянтинівку (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся у Олексіївці (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), Рідкодубі ( село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та біля Карпівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Костянтинівка



Олексіївка



Рідкодуб



Карпівка