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Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Сумської та Донецької областей.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Костянтинівку (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся у Олексіївці (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), Рідкодубі ( село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та біля Карпівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 vitaliymkua
показати весь коментар02.06.2025 13:08 Посилання
+10 Small Jerboa
показати весь коментар02.06.2025 13:14 Посилання
+6 Влад #584963
показати весь коментар02.06.2025 13:13 Посилання
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Так що, яке би не було, але НАТО працює.
А "шашлики" та "заглянуть в глаз Путіну" - НІ!
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Русня зараз вже готується до війни з НАТО. Потрібен час, декілька років.
Будуть далі шмарклі жувати - русня буде готова, і скаже, що НАТО спровокувало їх на війну, вони не могли інакше.
Про що мова, що доказуєш?
НАТО зараз НЕ до "шашликів" готується, "чонгари не розмінує" та "дороги у Авдіївку" НЕ будує.