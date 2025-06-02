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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Сумської та Донецької областей. 

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Костянтинівку (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся у Олексіївці (село у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області), Рідкодубі ( село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та біля Карпівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні. 

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костянтинівка сумщина карта
Костянтинівка

олексіївка карта
Олексіївка

Рідкодуб карта
Рідкодуб

Карпівка карта
Карпівка 

Автор: 

Сумська область (3840) Донецька область (8770) Краматорський район (348) Сумський район (246) Карпівка (1) Рідкодуб (1) Олексіївка (1) Костянтинівка (1)


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Топ коментарі
+12
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02.06.2025 13:08
+10
Потужна Курська Операція Зеленського ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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02.06.2025 13:14
+6
ще в тому серпні,коли наші йшли до курську ,були викладені фото,як понад трасою лежать скинуті зуби дракона,і вже тоді місцеві розуміли що гроші вкрадуть а побудовано лише на папері.як виявилося так і вийшло....головне що ніхто не покараний
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02.06.2025 13:13
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02.06.2025 13:03 Відповісти
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02.06.2025 13:08 Відповісти
ще в тому серпні,коли наші йшли до курську ,були викладені фото,як понад трасою лежать скинуті зуби дракона,і вже тоді місцеві розуміли що гроші вкрадуть а побудовано лише на папері.як виявилося так і вийшло....головне що ніхто не покараний
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02.06.2025 13:13 Відповісти
Потужна Курська Операція Зеленського ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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02.06.2025 13:14 Відповісти
А на Харківську і Покровську операції чим бубачка спровокував? Наступом на блєтгород і ростов?
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02.06.2025 13:18 Відповісти
Відсутністю фортифікацій, розмінуванням та побудовою доріг до кордону!
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02.06.2025 13:53 Відповісти
Так про будь-яку країну Європи сказати можна: оні нас спровоціровалі малєнькімі размєрамі арміі, ми просто нє моглі нє напасть!
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02.06.2025 13:56 Відповісти
А для цього і існує НАТО!
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02.06.2025 14:04 Відповісти
Яке раз за разом провокує русню своєю нерішучістю.
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02.06.2025 14:08 Відповісти
Русня на НАТО тільки по "голубому ящику" напала.
Так що, яке би не було, але НАТО працює.
А "шашлики" та "заглянуть в глаз Путіну" - НІ!
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02.06.2025 14:17 Відповісти
Повномасштабка не на другий день після інавгурації зєлі почалась.
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02.06.2025 14:22 Відповісти
...а на "другий день" після РОЗМИНУВАННЯ ЧОНГАРУ!
.
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02.06.2025 14:30 Відповісти
До цього ще була зупинка ракетних програм на користь доріг для руснявих танків.
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02.06.2025 14:32 Відповісти
Зупинка ракетних програм була ЗРАЗУ в 2019-ому.
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02.06.2025 14:36 Відповісти
А повномасштабна - у 2022, тобто не одразу.
Русня зараз вже готується до війни з НАТО. Потрібен час, декілька років.
Будуть далі шмарклі жувати - русня буде готова, і скаже, що НАТО спровокувало їх на війну, вони не могли інакше.
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02.06.2025 14:39 Відповісти
Ти куди вже "думкою закотився"?
Про що мова, що доказуєш?
НАТО зараз НЕ до "шашликів" готується, "чонгари не розмінує" та "дороги у Авдіївку" НЕ будує.
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02.06.2025 14:48 Відповісти
Доводжу, що не треба все-все валити на бубачку. росія, якщо захоче, привід знайде і без всяких бубачок.
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02.06.2025 14:53 Відповісти
Якщо россійські війська закріпляться на сумщині буде дуже погано.Потрібна військова операція яка викене москалів з наших територій але це не рівень Сирського який постійно бухий і воює совковими методами.
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02.06.2025 13:20 Відповісти
Кожен день ця хрень - немає стабілізації
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02.06.2025 13:22 Відповісти
Якщо СБУ і ГУР мають успіхи бо у них молоді та інціативні крівники-генерали то ЗСУ маючи Сирського постійно несе поразки і відступає.
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02.06.2025 13:25 Відповісти
дві неділі тому доповідав Генштаб що захід ворога на територію Сумської області то фейк
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02.06.2025 13:38 Відповісти
Такий радісний гвалт стоїть про "Павутину" на шМарафоні та у позитивних блоХерів , а на фронті нічого позитивного - ОРДА як перла та й пре після Курської Авантюри!
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02.06.2025 13:38 Відповісти
Вона і до неї перла, тільки раніше до Покровська, а тепер от до Сум полізли.
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02.06.2025 14:10 Відповісти
Костянтинівка була захоплена ще декілька днів тому, з того села евакуювався чоловік і розповів, що в селі кацапи
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02.06.2025 13:45 Відповісти
 
 