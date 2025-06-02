Войска РФ оккупировали Константиновку в Сумской области и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Сумской и Донецкой областей.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Константиновку (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), а также продвинулся в Алексеевке (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), Редкодубе (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и возле Карповки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 vitaliymkua
показать весь комментарий02.06.2025 13:08 Ссылка
+11 Small Jerboa
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+7 Влад #584963
показать весь комментарий02.06.2025 13:13 Ссылка
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Так що, яке би не було, але НАТО працює.
А "шашлики" та "заглянуть в глаз Путіну" - НІ!
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