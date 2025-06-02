Войска РФ оккупировали Константиновку в Сумской области и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Сумской и Донецкой областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Константиновку (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), а также продвинулся в Алексеевке (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), Редкодубе (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и возле Карповки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Константиновка



Алексеевка



Редкодуб



Карповка