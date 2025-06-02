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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ оккупировали Константиновку в Сумской области и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Сумской и Донецкой областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Константиновку (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), а также продвинулся в Алексеевке (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области), Редкодубе (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и возле Карповки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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константиновка сумщина карта
Константиновка

Алексеевка карта
Алексеевка

Редкодуб карта
Редкодуб

Карповка карта
Карповка

Автор: 

Сумская область (3288) Донецкая область (9954) Краматорский район (343) Сумский район (244) Карповка (1) Редкодуб (2) Алексеевка (1) Константиновка (1)


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Топ комментарии
+13
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02.06.2025 13:08
+11
Потужна Курська Операція Зеленського ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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02.06.2025 13:14
+7
ще в тому серпні,коли наші йшли до курську ,були викладені фото,як понад трасою лежать скинуті зуби дракона,і вже тоді місцеві розуміли що гроші вкрадуть а побудовано лише на папері.як виявилося так і вийшло....головне що ніхто не покараний
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02.06.2025 13:13
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02.06.2025 13:03 Ответить
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02.06.2025 13:08 Ответить
ще в тому серпні,коли наші йшли до курську ,були викладені фото,як понад трасою лежать скинуті зуби дракона,і вже тоді місцеві розуміли що гроші вкрадуть а побудовано лише на папері.як виявилося так і вийшло....головне що ніхто не покараний
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02.06.2025 13:13 Ответить
Потужна Курська Операція Зеленського ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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02.06.2025 13:14 Ответить
А на Харківську і Покровську операції чим бубачка спровокував? Наступом на блєтгород і ростов?
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02.06.2025 13:18 Ответить
Відсутністю фортифікацій, розмінуванням та побудовою доріг до кордону!
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02.06.2025 13:53 Ответить
Так про будь-яку країну Європи сказати можна: оні нас спровоціровалі малєнькімі размєрамі арміі, ми просто нє моглі нє напасть!
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02.06.2025 13:56 Ответить
А для цього і існує НАТО!
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02.06.2025 14:04 Ответить
Яке раз за разом провокує русню своєю нерішучістю.
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02.06.2025 14:08 Ответить
Русня на НАТО тільки по "голубому ящику" напала.
Так що, яке би не було, але НАТО працює.
А "шашлики" та "заглянуть в глаз Путіну" - НІ!
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02.06.2025 14:17 Ответить
Повномасштабка не на другий день після інавгурації зєлі почалась.
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02.06.2025 14:22 Ответить
...а на "другий день" після РОЗМИНУВАННЯ ЧОНГАРУ!
.
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02.06.2025 14:30 Ответить
До цього ще була зупинка ракетних програм на користь доріг для руснявих танків.
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02.06.2025 14:32 Ответить
Зупинка ракетних програм була ЗРАЗУ в 2019-ому.
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02.06.2025 14:36 Ответить
Якщо россійські війська закріпляться на сумщині буде дуже погано.Потрібна військова операція яка викене москалів з наших територій але це не рівень Сирського який постійно бухий і воює совковими методами.
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02.06.2025 13:20 Ответить
Кожен день ця хрень - немає стабілізації
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02.06.2025 13:22 Ответить
Якщо СБУ і ГУР мають успіхи бо у них молоді та інціативні крівники-генерали то ЗСУ маючи Сирського постійно несе поразки і відступає.
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02.06.2025 13:25 Ответить
дві неділі тому доповідав Генштаб що захід ворога на територію Сумської області то фейк
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02.06.2025 13:38 Ответить
Такий радісний гвалт стоїть про "Павутину" на шМарафоні та у позитивних блоХерів , а на фронті нічого позитивного - ОРДА як перла та й пре після Курської Авантюри!
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02.06.2025 13:38 Ответить
Вона і до неї перла, тільки раніше до Покровська, а тепер от до Сум полізли.
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02.06.2025 14:10 Ответить
Костянтинівка була захоплена ще декілька днів тому, з того села евакуювався чоловік і розповів, що в селі кацапи
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02.06.2025 13:45 Ответить
Полтора года отступаем. Нет ни одной операции тактического окружения и уничтожения врага на территории Украины. Пора бы и мускулы показать!
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02.06.2025 15:30 Ответить
 
 