Войска РФ оккупировали Елизаветовку, продвигаются в Донецкой и Сумской областях. КАРТА

Российские войска оккупировали Елизаветовку в Донецкой области и имеют продвижение на территории Донецкой и Сумской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Елизаветовку, а также продвинулся возле Гнатовки, Александрии и в Богатыре", - говорится в сообщении.

Смотрите: Войска РФ продвинулись в Часовом Яру, Торецке и возле еще 6 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ





