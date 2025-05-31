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Войска РФ оккупировали Елизаветовку, продвигаются в Донецкой и Сумской областях. КАРТА

Российские войска оккупировали Елизаветовку в Донецкой области и имеют продвижение на территории Донецкой и Сумской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Елизаветовку, а также продвинулся возле Гнатовки, Александрии и в Богатыре", - говорится в сообщении.

Смотрите: Войска РФ продвинулись в Часовом Яру, Торецке и возле еще 6 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Елизаветовка

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (9946) Курск (1140) Волновахский район (266) Покровский район (670) Богатырь (21) Елизаветовка (5) DeepState (139)


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31.05.2025 17:04 Ответить
Вы говорите прямо! Жителям Донецкой области что под контролем Украины ЧЕМОДАНЫ СОБИРАТЬ ИЛИ НЕТ? А то как то мутно все обьясняют. Оккупировали такое то село. Карта deep state там то покраснела. Скажите по нормальному " ВСЕМ НА ЧЕМОДАНЫ"
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31.05.2025 17:18 Ответить
Як там "сумський Сальдо", вже до "рехферендуму" готується?
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31.05.2025 17:21 Ответить
Реальні наслідки, дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ щодо знищення, воєнного керівництва в Україні, на чолі із Залужним та його команди!!
Скільки, уже оте недолуге РНБОУ, провело шоу-засідання СТАВКИ СРАТЬєхав, за участю ухилянта-рецидивіста…
Аж ось, і їх ціна!!
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31.05.2025 17:26 Ответить
Сцирській сказав,що курська операція була блискавичною,вдалою і тут з ним не посперечаєшся,але також казав ,що на Сумщіні вже готові укріплення куди відійдуть наші захисники(Це він мав на увазі місто Суми під укріпленнями?(
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31.05.2025 17:55 Ответить
підари на нашій, окупованій ними землі, примудрилися збудувати багатолінійну "лінію суровікіна", яку нам не вдалося подолати навіть в першій лінії. А влада ZEлених зрадників та саботажників вже три роки на нашій землі, не в змозі збудувати навіть щось схоже на ту кацапську лінію укріплень, ані в Донецькій області, ані в Харківській, ані в Сумській, ані в Запорізькій. Хоча десятки мільярдів на укріплення виділено у 2023, у 2014 та вже розпилено та розпихано по офшорам та криптогаманцям покидьків з Банкової. Питання - ***** така влада саботажників та імітаторів потрібна, яка всередині України робить за ***** чорну роботу, бо має владу та можливість безкарно шкодити державі та війську??? Яка вміє лише брехати та мародерити, мародерити та брехати, робити красиве хлєбало та розповідати пустопорожну патетичну хєрню, при цьому не роблячи абсолютно ніхєра. Скільки ще десятків чи сотень тисяч українців має загинути, залишитися каліками, овдовіти, осиротіти, щоб нарешті прийшло розуміння - із саботажниками-мародерами на чолі Україну поступово, планомірно, систематично стиратимуть. Бо і зрадники-мародери з ОПи і ***** готові воювати до останнього українця, в цьому схоже ще в Оманє був досягнутий консенсус та вибудований план дій, який реалізується на наших очах.
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31.05.2025 17:58 Ответить
Дуже інформативно ...
А де на Сумщині , конкретно ....?
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31.05.2025 18:10 Ответить
 
 