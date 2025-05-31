Войска РФ оккупировали Елизаветовку, продвигаются в Донецкой и Сумской областях. КАРТА
Российские войска оккупировали Елизаветовку в Донецкой области и имеют продвижение на территории Донецкой и Сумской областей.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Елизаветовку, а также продвинулся возле Гнатовки, Александрии и в Богатыре", - говорится в сообщении.
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Скільки, уже оте недолуге РНБОУ, провело шоу-засідання СТАВКИ СРАТЬєхав, за участю ухилянта-рецидивіста…
Аж ось, і їх ціна!!
А де на Сумщині , конкретно ....?