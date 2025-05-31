Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Війська РФ просунулись в Часовому Яру, Торецьку та біля ще 6 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ





