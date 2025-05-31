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Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Війська РФ просунулись в Часовому Яру, Торецьку та біля ще 6 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Єлизаветівка

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Сумська область (3831) Донецька область (8761) Волноваський район (267) Покровський район (679) Сумський район (244) Багатир (22) Єлизаветівка (4) Олександрія (1) DeepState (140)


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31.05.2025 17:04 Відповісти
Вы говорите прямо! Жителям Донецкой области что под контролем Украины ЧЕМОДАНЫ СОБИРАТЬ ИЛИ НЕТ? А то как то мутно все обьясняют. Оккупировали такое то село. Карта deep state там то покраснела. Скажите по нормальному " ВСЕМ НА ЧЕМОДАНЫ"
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31.05.2025 17:18 Відповісти
Як там "сумський Сальдо", вже до "рехферендуму" готується?
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31.05.2025 17:21 Відповісти
Реальні наслідки, дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ щодо знищення, воєнного керівництва в Україні, на чолі із Залужним та його команди!!
Скільки, уже оте недолуге РНБОУ, провело шоу-засідання СТАВКИ СРАТЬєхав, за участю ухилянта-рецидивіста…
Аж ось, і їх ціна!!
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31.05.2025 17:26 Відповісти
Сцирській сказав,що курська операція була блискавичною,вдалою і тут з ним не посперечаєшся,але також казав ,що на Сумщіні вже готові укріплення куди відійдуть наші захисники(Це він мав на увазі місто Суми під укріпленнями?(
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31.05.2025 17:55 Відповісти
Влада тупа і зрадницька, але я впевнений, що в кацапів по озброєнню, особовому складі перевага в рази і далі без кардинальних змін буде тільки гірше.
Коли кацапи наростять виробництво шахедів до 500 в день, то нашій логістиці, заводам та й простим житловим будинкам буде срака. Поки дієвих рішень від влади і союзників немає ми просто перетворилися на спостерігачів повільного знищення України 🤦
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31.05.2025 19:11 Відповісти
підари на нашій, окупованій ними землі, примудрилися збудувати багатолінійну "лінію суровікіна", яку нам не вдалося подолати навіть в першій лінії. А влада ZEлених зрадників та саботажників вже три роки на нашій землі, не в змозі збудувати навіть щось схоже на ту кацапську лінію укріплень, ані в Донецькій області, ані в Харківській, ані в Сумській, ані в Запорізькій. Хоча десятки мільярдів на укріплення виділено у 2023, у 2014 та вже розпилено та розпихано по офшорам та криптогаманцям покидьків з Банкової. Питання - ***** така влада саботажників та імітаторів потрібна, яка всередині України робить за ***** чорну роботу, бо має владу та можливість безкарно шкодити державі та війську??? Яка вміє лише брехати та мародерити, мародерити та брехати, робити красиве хлєбало та розповідати пустопорожну патетичну хєрню, при цьому не роблячи абсолютно ніхєра. Скільки ще десятків чи сотень тисяч українців має загинути, залишитися каліками, овдовіти, осиротіти, щоб нарешті прийшло розуміння - із саботажниками-мародерами на чолі Україну поступово, планомірно, систематично стиратимуть. Бо і зрадники-мародери з ОПи і ***** готові воювати до останнього українця, в цьому схоже ще в Оманє був досягнутий консенсус та вибудований план дій, який реалізується на наших очах.
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31.05.2025 17:58 Відповісти
Дуже інформативно ...
А де на Сумщині , конкретно ....?
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31.05.2025 18:10 Відповісти
Олександрія на кордоні, Миропільська громада.
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31.05.2025 19:14 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
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31.05.2025 18:55 Відповісти
 
 