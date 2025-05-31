Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ
Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю", - йдеться в повідомленні.
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Скільки, уже оте недолуге РНБОУ, провело шоу-засідання СТАВКИ СРАТЬєхав, за участю ухилянта-рецидивіста…
Аж ось, і їх ціна!!
Коли кацапи наростять виробництво шахедів до 500 в день, то нашій логістиці, заводам та й простим житловим будинкам буде срака. Поки дієвих рішень від влади і союзників немає ми просто перетворилися на спостерігачів повільного знищення України 🤦
А де на Сумщині , конкретно ....?