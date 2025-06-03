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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись возле Марково, Часова Яра, Отрадного и в Андреевке, - DeepState

Марково карта

Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Часова Яра (город в Бахмутском районе Донецкой области), Отрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и в Андреевке (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оккупировали Константиновку на Сумщине и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState. КАРТЫ

Марково карта
Марково

Часов Яр карта
Часов Яр

Отрадная карта
Отрадное

Андреевка карта
Андреевка

Ранее со ссылкой на DeepState сообщалось, что ситуация на севере Сумщины продолжает усложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты.

Автор: 

Донецкая область (9966) Часов Яр (366) Бахмутский район (476) Волновахский район (269) Краматорский район (348) Отрадное (1) Андреевка (16) Марково (1) DeepState (141)


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Топ комментарии
+3
Спокійно, все йде по плану Заходу! Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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03.06.2025 08:24 Ответить
+2
Цікаві речі розповідають , що Україна має самі величезні залежить титану у світі. Але щоб його почати добувати , треба було домовлятись з громадами і громадянами, зруйнувати чернозём.
А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
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03.06.2025 08:18 Ответить
+2
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
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03.06.2025 08:20 Ответить
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Цікаві речі розповідають , що Україна має самі величезні залежить титану у світі. Але щоб його почати добувати , треба було домовлятись з громадами і громадянами, зруйнувати чернозём.
А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
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03.06.2025 08:18 Ответить
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
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03.06.2025 08:20 Ответить
А де на телемарафеті кінокомедії та квартал-тб ?
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03.06.2025 08:25 Ответить
Спокійно, все йде по плану Заходу! Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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03.06.2025 08:24 Ответить
А Зеленський чий ставленик?
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03.06.2025 08:28 Ответить
Зеленський був ставлеником олігархів (Коломойського). Зараз він ще й ставленик Заходу: бачите як його західні лідери облизують.
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03.06.2025 08:35 Ответить
А Коломойський чий ставленик?
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03.06.2025 09:02 Ответить
Нічий. Коломойський - це олігарх, що разом з іншими олігархами контролює та грабує український народ.
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03.06.2025 09:08 Ответить
Дірстейт повідомляв що кацапи виходять до населеного пункту Хотінь Сумської області, звідти до Сум вже 20 км...
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03.06.2025 08:26 Ответить
Скоро зброя від Байдена закінчиться а Трамп мовчить як риба об лід
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03.06.2025 08:27 Ответить
Якщо дати зрою Україні, то рашка зупиниться і перестане ослаблюватися. А це не вигідно Заходу.
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03.06.2025 08:36 Ответить
А на шМарафоні все про Павутину трахтять , хоча вона ніяк не вплинула на мацковитській наступ.
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03.06.2025 09:14 Ответить
А шо, вони не знають, шо у них ядерний потенціал знищили? Куди вони наступають, без потенціалу?
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03.06.2025 09:32 Ответить
 
 