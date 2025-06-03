Войска РФ продвинулись возле Марково, Часова Яра, Отрадного и в Андреевке, - DeepState
Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории Донецкой области.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Часова Яра (город в Бахмутском районе Донецкой области), Отрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и в Андреевке (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на DeepState сообщалось, что ситуация на севере Сумщины продолжает усложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты.
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+3 First
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+2 Sophia-Maria Duglass #550966
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+2 сергей хорунжий #582086
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А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.