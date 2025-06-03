Войска РФ продвинулись возле Марково, Часова Яра, Отрадного и в Андреевке, - DeepState

Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Часова Яра (город в Бахмутском районе Донецкой области), Отрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и в Андреевке (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оккупировали Константиновку на Сумщине и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState. КАРТЫ



Марково



Часов Яр



Отрадное



Андреевка

Ранее со ссылкой на DeepState сообщалось, что ситуация на севере Сумщины продолжает усложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты.