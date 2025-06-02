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Новости Наступление РФ на Сумщину
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Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться из-за постоянного давления врага и большого количества пехоты, - DeepState

Продвижение врага в Сумской области

Россияне продолжают продвигаться на Сумщине за счет постоянного давления и большого количества пехоты.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Украинские воины отмечают, что после поражения скопления противника им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва удается успевать уничтожать эту орду.

Предварительно на уточнении находятся населенные пункты, которые потенциально могут быть уже захвачены, а именно: Кондратовка, Водолаги, Алексеевка. В Кондратовке фиксируется кацапская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно.

В Алексеевке было остановлено врага на северных окраинах, но так же применяется тактика постоянного "раша" со стороны врага, поэтому там идут тяжелые бои. Благоприятной для уничтожения кацапов стала погода, которая дает возможность летать и работать артой.

В то же время противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пробует залетать в Юнаковку, что дается им с трудом, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться.

Читайте: В мае россияне оккупировали 449 кв. км украинской территории, больше всего на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

"Враг поставил ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотень, куда стянуто большое количество пехоты и на пути есть значительно меньше препятствий, чтобы подобраться к поселку. Угрозой в продвижении врага является его выход на расстояние 20-25 километров, что даст возможность долетать на FPV-дронах в город Сумы. В дополнение север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для этих полетов. Противовеса "оптоволокну" на сегодня как такового нет, как и преимущества в количестве дронов и экипажей, чтобы уничтожать дронщиков противника. Поэтому пока ситуация складывается не лучшим образом, хотя непосредственно бойцы Сил Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать натиск врага", - говорится в сообщении.

В DeepState отдельно отмечают проблему с людьми для сдерживания противника, которых кардинально не хватает и на которую сетуют бойцы.

"Также они отмечают, что хотелось бы, чтобы приоритет предоставления людей был на оборону", - отмечают осинтеры.

Читайте: Войска РФ оккупировали Константиновку на Сумщине и продвинулись в Алексеевке, Редкодубе и возле Карповки, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Сумская область (3288) боевые действия (4287) война в Украине (4597) DeepState (141)


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Топ комментарии
+7
Ситуація погіршується бо Зе влада 3.5 роки готувала шашлики на сумщені, а не оборонні споруди із залізобетону, на кштал лінії суровікіна, які ті зробили за лічені місяці
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02.06.2025 19:17 Ответить
+5
Якась маячня. Суми - це обласний центр, а не закинуте село. Хтось збирається прикрити місто від рашистів? Чи задум такий на фінал курської операції - здати Суми?
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02.06.2025 19:17 Ответить
+4
Чому зеледрочери не хвалять найвеличнішого за неймовірні досягнення на сумщені? За це не платять?
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02.06.2025 19:21 Ответить
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Ну ,а там може бути один контейнер дронів десь в лісі чи всі полетіли по рашці?
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02.06.2025 19:13 Ответить
Лічно товаришч Зеленской полтора года готовіл операцію по дронам из фур. Почьему ента операція нікак не сказівається на обвале фронта, сій каламбур Смарагдовому Фельдмаршалу невєдом.
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02.06.2025 19:29 Ответить
Якщо чесно,то я особисто не вірю,що президенту казали про деталі.Було так .През : треба щось робити з літаками *****.Малюк : зробимо.През : як і коли? Малюк : залиште це мені ,але обіцяю,що результати не розчарують.През : до Стамбула зробиш? Малюк : якщо дасте допомогу ,то без проблем))
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02.06.2025 19:41 Ответить
Ситуація погіршується бо Зе влада 3.5 роки готувала шашлики на сумщені, а не оборонні споруди із залізобетону, на кштал лінії суровікіна, які ті зробили за лічені місяці
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02.06.2025 19:17 Ответить
Хлопчику, за кермом самоскида, який, замість розставити зуби дракона так, як слід, просто звалив їх в купу, була не зе влада, а точно такий же горлопан, як ти. Який лише вимагає щось робити від інших, але сам при цьому з дивану злізти не поспішає. І замість нормальних ліній оборони нарили канав та набудували незрозумілих халабуд теж не чиновники з адміністрацій. Ні, це робили точно такі ж, як ти, прості українці.
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02.06.2025 19:51 Ответить
Якась маячня. Суми - це обласний центр, а не закинуте село. Хтось збирається прикрити місто від рашистів? Чи задум такий на фінал курської операції - здати Суми?
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02.06.2025 19:17 Ответить
Не дай Бог🙏
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02.06.2025 19:20 Ответить
Чому зеледрочери не хвалять найвеличнішого за неймовірні досягнення на сумщені? За це не платять?
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02.06.2025 19:21 Ответить
Повертайте В.Ф. Залужного.
Сумщина це напрям на Київ.
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02.06.2025 19:24 Ответить
Тому їм до жопи мирні переговори та стратегічні літаки. У зеленого банкрута взагалі нема ніякої стратегії, а піхота на піхоту - ми програємо, і до Просирського не ходи.
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02.06.2025 19:27 Ответить
Стратегічні літаки на поле бою особливо не впливають. Та і не так багато кацапи їх втратили.
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02.06.2025 19:40 Ответить
А чим ще може завершитись зєліно-сирниківська курська авантюра ,саме цим !
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02.06.2025 19:34 Ответить
Пан Залужний два роки тому писав що війна зайшла в глухий кут. Відтоді кут став ще глухішим. Тут став хоч десять Залужних і одного Манштейна - ворогів кратно більше як пишуть Діпстейти, БПЛ на оптоволокні з якими наразі неможливо боротися РЕБами. Зеленому гному лишається тупати ніжками та думати як розрулити критичну ситуацію. За це він отримує зарплату. Як і весь ГШ.
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02.06.2025 19:35 Ответить
Тому пан Залужний і став послом. Зрозумівши, що ж*па неминуча...
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02.06.2025 19:42 Ответить
"У DeepState окремо наголошують на проблеми з людьми для стримування противника,"

Тобто, противника потрібно стримувати не зброєю? Побільше людей і врукопашну?
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02.06.2025 19:38 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/amp/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
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02.06.2025 19:46 Ответить
Якщо ********* Суми і прийдеться виїзжати людям, ви уявляєте яка це оплеуха всім нам, яка це дестабілізація в країні? Які фінансово-економічні проблеми? Півмільйона людей будут поневірятись та їхати за кордон, та світ за очі. Прорив на Сумщині - це розрізання України. Це величезна загроза напівоточення Харкова, а також пряма дорога на Київ. Так що, стратеги курських мегапроривів - беріться за голову та робіть щось і швидко виправляйте ситуацію.
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02.06.2025 19:52 Ответить
Просирський ще не все ПРОСРАВ ???
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02.06.2025 19:57 Ответить
дипстейт херня полная
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02.06.2025 19:59 Ответить
 
 