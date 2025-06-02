Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться из-за постоянного давления врага и большого количества пехоты, - DeepState

Россияне продолжают продвигаться на Сумщине за счет постоянного давления и большого количества пехоты.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Украинские воины отмечают, что после поражения скопления противника им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва удается успевать уничтожать эту орду.

Предварительно на уточнении находятся населенные пункты, которые потенциально могут быть уже захвачены, а именно: Кондратовка, Водолаги, Алексеевка. В Кондратовке фиксируется кацапская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно.

В Алексеевке было остановлено врага на северных окраинах, но так же применяется тактика постоянного "раша" со стороны врага, поэтому там идут тяжелые бои. Благоприятной для уничтожения кацапов стала погода, которая дает возможность летать и работать артой.

В то же время противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пробует залетать в Юнаковку, что дается им с трудом, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться.

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"Враг поставил ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотень, куда стянуто большое количество пехоты и на пути есть значительно меньше препятствий, чтобы подобраться к поселку. Угрозой в продвижении врага является его выход на расстояние 20-25 километров, что даст возможность долетать на FPV-дронах в город Сумы. В дополнение север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для этих полетов. Противовеса "оптоволокну" на сегодня как такового нет, как и преимущества в количестве дронов и экипажей, чтобы уничтожать дронщиков противника. Поэтому пока ситуация складывается не лучшим образом, хотя непосредственно бойцы Сил Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать натиск врага", - говорится в сообщении.

В DeepState отдельно отмечают проблему с людьми для сдерживания противника, которых кардинально не хватает и на которую сетуют бойцы.

"Также они отмечают, что хотелось бы, чтобы приоритет предоставления людей был на оборону", - отмечают осинтеры.

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