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Новини Наступ РФ на Сумщину
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Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти, - DeepState

Просування ворога на Сумщині

Росіяни продовжують просуватись в Сумській області за рахунок постійного тиску та великої кількості піхоти.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Українські воїни відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти в новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду. 

Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, а саме: Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. В Кіндратівці фіксується кацапська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко.

В Олексіївці було зупинено ворога на північних околицях, але так само застосовується тактика постійного "рашу" з боку ворога, тож там йдуть важкі бої. Сприятливою для знищення кацапів стала погода, яка дає можливість літати і працювати артою.

Водночас противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує залітати в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони залазять, вони зруйнували і їм немає де закріплятися.

Читайте: У травні росіяни окупували 449 кв. км української території, найбільше на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

"Ворог поставив ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь, куди стягнуто велику кількість піхоти і на шляху є значно менше перешкод, щоб підібратися до селища. Загрозою у просуванні ворога є його вихід на відстань 20-25 кілометрів, що дасть можливість долітати на FPV-дронах в місто Суми. В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливу обстановку для цих польотів. Противаги "оптоволокну" на сьогодні як такої немає, як і переваги у кількості дронів та екіпажів, щоб знищувати дронщиків противника. Тому поки ситуація складається не найкращим чином, хоча безпосередньо бійці Сил Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати натиск ворога", - йдеться в повідомленні.

У DeepState окремо наголошують на проблеми з людьми для стримування противника, яких кардинально не вистачає і на яку нарікають бійці.

"Також вони зазначають, що хотілося б аби пріоритет надання людей був на оборону", - зазначають осінтери.

Читайте: Війська РФ окупували Костянтинівку на Сумщині та просунулися в Олексіївці, Рідкодубі і біля Карпівки, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Сумська область (3840) бойові дії (4042) війна в Україні (4633) DeepState (142)


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Топ коментарі
+14
Ситуація погіршується бо Зе влада 3.5 роки готувала шашлики на сумщені, а не оборонні споруди із залізобетону, на кштал лінії суровікіна, які ті зробили за лічені місяці
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02.06.2025 19:17 Відповісти
+9
Чому зеледрочери не хвалять найвеличнішого за неймовірні досягнення на сумщені? За це не платять?
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02.06.2025 19:21 Відповісти
+7
Якась маячня. Суми - це обласний центр, а не закинуте село. Хтось збирається прикрити місто від рашистів? Чи задум такий на фінал курської операції - здати Суми?
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02.06.2025 19:17 Відповісти
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Ну ,а там може бути один контейнер дронів десь в лісі чи всі полетіли по рашці?
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02.06.2025 19:13 Відповісти
Лічно товаришч Зеленской полтора года готовіл операцію по дронам из фур. Почьему ента операція нікак не сказівається на обвале фронта, сій каламбур Смарагдовому Фельдмаршалу невєдом.
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02.06.2025 19:29 Відповісти
Якщо чесно,то я особисто не вірю,що президенту казали про деталі.Було так .През : треба щось робити з літаками *****.Малюк : зробимо.През : як і коли? Малюк : залиште це мені ,але обіцяю,що результати не розчарують.През : до Стамбула зробиш? Малюк : якщо дасте допомогу ,то без проблем))
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02.06.2025 19:41 Відповісти
Ситуація погіршується бо Зе влада 3.5 роки готувала шашлики на сумщені, а не оборонні споруди із залізобетону, на кштал лінії суровікіна, які ті зробили за лічені місяці
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02.06.2025 19:17 Відповісти
Хлопчику, за кермом самоскида, який, замість розставити зуби дракона так, як слід, просто звалив їх в купу, була не зе влада, а точно такий же горлопан, як ти. Який лише вимагає щось робити від інших, але сам при цьому з дивану злізти не поспішає. І замість нормальних ліній оборони нарили канав та набудували незрозумілих халабуд теж не чиновники з адміністрацій. Ні, це робили точно такі ж, як ти, прості українці.
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02.06.2025 19:51 Відповісти
Не звертайте уваги - робота , в кацапні , така - бігати по сайту і про "зраду" верещати ...
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02.06.2025 20:07 Відповісти
Якась маячня. Суми - це обласний центр, а не закинуте село. Хтось збирається прикрити місто від рашистів? Чи задум такий на фінал курської операції - здати Суми?
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02.06.2025 19:17 Відповісти
Не дай Бог🙏
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02.06.2025 19:20 Відповісти
Чому зеледрочери не хвалять найвеличнішого за неймовірні досягнення на сумщені? За це не платять?
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02.06.2025 19:21 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
Сумщина це напрям на Київ.
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02.06.2025 19:24 Відповісти
Тому їм до жопи мирні переговори та стратегічні літаки. У зеленого банкрута взагалі нема ніякої стратегії, а піхота на піхоту - ми програємо, і до Просирського не ходи.
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02.06.2025 19:27 Відповісти
Стратегічні літаки на поле бою особливо не впливають. Та і не так багато кацапи їх втратили.
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02.06.2025 19:40 Відповісти
А чим ще може завершитись зєліно-сирниківська курська авантюра ,саме цим !
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02.06.2025 19:34 Відповісти
Пан Залужний два роки тому писав що війна зайшла в глухий кут. Відтоді кут став ще глухішим. Тут став хоч десять Залужних і одного Манштейна - ворогів кратно більше як пишуть Діпстейти, БПЛ на оптоволокні з якими наразі неможливо боротися РЕБами. Зеленому гному лишається тупати ніжками та думати як розрулити критичну ситуацію. За це він отримує зарплату. Як і весь ГШ.
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02.06.2025 19:35 Відповісти
Тому пан Залужний і став послом. Зрозумівши, що ж*па неминуча...
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02.06.2025 19:42 Відповісти
"У DeepState окремо наголошують на проблеми з людьми для стримування противника,"

Тобто, противника потрібно стримувати не зброєю? Побільше людей і врукопашну?
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02.06.2025 19:38 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/amp/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
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02.06.2025 19:46 Відповісти
Якщо ********* Суми і прийдеться виїзжати людям, ви уявляєте яка це оплеуха всім нам, яка це дестабілізація в країні? Які фінансово-економічні проблеми? Півмільйона людей будут поневірятись та їхати за кордон, та світ за очі. Прорив на Сумщині - це розрізання України. Це величезна загроза напівоточення Харкова, а також пряма дорога на Київ. Так що, стратеги курських мегапроривів - беріться за голову та робіть щось і швидко виправляйте ситуацію.
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02.06.2025 19:52 Відповісти
Просирський ще не все ПРОСРАВ ???
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02.06.2025 19:57 Відповісти
дипстейт херня полная
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02.06.2025 19:59 Відповісти
А неділю назад командування розповідало ,що не бачить великих сил орків під Сумами.
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02.06.2025 20:01 Відповісти
Десь там, і зеленський проведе СТАВКУ з РНБОУ??
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02.06.2025 20:05 Відповісти
Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися Джерело: https://censor.net/ua/n3555715
- північ Сумщини це Шостка !
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02.06.2025 20:09 Відповісти
У відповідь Зеленскій вдарить по ним збільшенням тривалості відосиків, в яких розкаже, як добре буде жити українцям десь колись потім в майбутньому.
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02.06.2025 20:11 Відповісти
Віслюк закидає піхоту шашликами!!!
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02.06.2025 20:17 Відповісти
який сором від командування ... де лінії оборони, де фортифікація ?! "залетіли, заскочили", це ж прямий доказ того, що там немає ні мінних полів, ні укріпрайонів, нічого, кацапи просто заходять як хочуть. та там за три роки можна було стільки замінувати і забетонувати, що кацапи просто не вибрали б цей участок як пріоритетний для наступу, але все просрано, скоро по сумах будуть лупити безперестанно як по херсону і звідти тікатиме населення.
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02.06.2025 20:24 Відповісти
попередньо на уточненні перебувають населені пункти Джерело: https://censor.net/ua/n3555715
Виходить що не знають чи захоплене село. Це як, немає дронів і оборони немає? Пишуть мало піхоти а десятка два км від цього района і від кордона військові є. Біля магазинів збирають гроші на авто.
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02.06.2025 20:25 Відповісти
 
 