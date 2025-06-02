Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти, - DeepState

Росіяни продовжують просуватись в Сумській області за рахунок постійного тиску та великої кількості піхоти.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Українські воїни відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти в новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду.

Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, а саме: Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. В Кіндратівці фіксується кацапська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко.

В Олексіївці було зупинено ворога на північних околицях, але так само застосовується тактика постійного "рашу" з боку ворога, тож там йдуть важкі бої. Сприятливою для знищення кацапів стала погода, яка дає можливість літати і працювати артою.

Водночас противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує залітати в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони залазять, вони зруйнували і їм немає де закріплятися.

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"Ворог поставив ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь, куди стягнуто велику кількість піхоти і на шляху є значно менше перешкод, щоб підібратися до селища. Загрозою у просуванні ворога є його вихід на відстань 20-25 кілометрів, що дасть можливість долітати на FPV-дронах в місто Суми. В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливу обстановку для цих польотів. Противаги "оптоволокну" на сьогодні як такої немає, як і переваги у кількості дронів та екіпажів, щоб знищувати дронщиків противника. Тому поки ситуація складається не найкращим чином, хоча безпосередньо бійці Сил Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати натиск ворога", - йдеться в повідомленні.

У DeepState окремо наголошують на проблеми з людьми для стримування противника, яких кардинально не вистачає і на яку нарікають бійці.

"Також вони зазначають, що хотілося б аби пріоритет надання людей був на оборону", - зазначають осінтери.

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