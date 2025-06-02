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Новини Просування РФ
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У травні росіяни окупували 449 кв. км української території, найбільше на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

російські загарбники захопили 449 кв. км української території

Впродовж травня російські загарбники окупували 449 кв. км української території, що є найгіршим показником від початку 2025 року.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають аналітики, у травні динаміка втрат територій перевищила межу до 200 км. км за місяць, яка тривала з лютого.

Найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кв. км, а також наступальна операція росіян на Сумщині, де станом на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 кв. км.

динаміка просування ворога

У DeepState зауважують, що на ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій.

Окрім цього, помітні просування у ворога були в районі Багатиря та біля кордону з Дніпропетровщиною по 45-50 кв. км у кожному.

На Лиманському відтинку ворог дещо призупинився і окупував лише 28 кв. км, але під кінець місяця ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися і бої там тривають.

"Фактично, на ці 5 ділянок припадає 95% всіх просувань ворога", - додає DeepState.

Читайте також: Ворог втратив на сході понад 27 тисяч військових у травні, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Сумська область (3840) Донецька область (8770) бойові дії (4042) Покровськ (668) Покровський район (683)


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Ну, якщо росіян близько 140 млн - то якщо по 2 кв.м. на кожного - вистачить на 1,5 цвинтарі для всіх москалів.
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02.06.2025 17:57 Відповісти
Немає там 140 млн. Це вони перебільшують щоб боялися. Ледь до 100 дотягують.
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02.06.2025 18:28 Відповісти
Розкажи це керівнику СЗР, бо він нарахував 140 млн.
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02.06.2025 18:48 Відповісти
 
 