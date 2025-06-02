Ворог втратив на сході понад 27 тисяч військових у травні, - ОСУВ "Хортиця"

Від початку року та до першого дня літа у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" російська окупаційна армія втратила понад 146 000 військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На сході з 1 січня по 1 червня армія РФ втратила 145 675 осіб убитими та пораненими.

З початку року Росія також втратила 1016 танків та 1862 бронемашини. Також було знищено майже 5000 гармат і мінометів.

За травень на східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці" Росія втратила 27 372 солдатів, близько 124 потрапили в полон до Сил оборони.

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