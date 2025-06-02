Враг потерял на востоке более 27 тысяч военных в мае, - ОСГВ "Хортица"

С начала года и до первого дня лета в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" российская оккупационная армия потеряла более 146 000 военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

На востоке с 1 января по 1 июня армия РФ потеряла 145 675 человек убитыми и ранеными.

С начала года Россия также потеряла 1016 танков и 1862 бронемашины. Также было уничтожено почти 5000 орудий и минометов.

За май на восточном направлении в зоне ответственности "Хортиці" Россия потеряла 27 372 солдат, около 124 попали в плен к Силам обороны.

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