Россияне тщетно пытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве и прорвать оборону в районе Константинополя, Богатыря и Веселого, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки противник возобновил наступательные действия на Старицу на Харьковском направлении. Успехов не достиг. Также безуспешно вел наступление на позиции украинских подразделений в Волчанске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении враг штурмовал наши укрепления возле Красного Первого, Дорошевки, Зеленого Гая и Загрызово. Успеха не имел, понес потери, отошел.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала неподалеку от населенных пунктов Надия, Грековка, Ольговка, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи, Шандриголово, Мирное и Редкодуб. Штурмовые действия врага отбиты. Также тщетными оказались попытки противника улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

Безуспешно атаковал наши позиции в районе Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении наступательные действия противника произошли в районах Маркового, Белой Горы, Ступочек и в Часовом Яре. Потерь наших позиций не допущено.

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На Торецком направлении захватчики проводили штурмовые действия возле Делиевки, Дружбы, Крымского, Плещеевки, Зари, Яблоновки, Попового Яра и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала неподалеку Миролюбовки, Удачного, Новониколаевки, Новопавловки, Орехового, Малиновки, Лысовки, Котлиного и Троицкого. Подразделения Сил обороны отбили штурмы и нанесли врагу потери.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря и Веселого. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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