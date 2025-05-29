Росіяни марно намагались покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві та прорвати оборону у районі Костянтинополя, Багатиря та Веселого, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби противник поновив наступальні дії на Старицю на Харківському напрямку. Успіхів не досягнув. Також безуспішно вів наступ на позиції українських підрозділів у Вовчанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку ворог штурмував наші укріплення біля Красного Першого, Дорошівки, Зеленого Гаю та Загризового. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала неподалік населених пунктів Надія, Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі, Шандриголове, Мирне та Рідкодуб. Штурмові дії ворога відбито. Також марними виявилися спроби противника покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

Безуспішно атакував наші позиції у районі Верхньокамʼянського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наступальні дії противника відбулися в районах Маркового, Білої Гори, Ступочок та у Часовому Яру. Втрат наших позицій не допущено.

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На Торецькому напрямку загарбники проводили штурмові дії біля Диліївки, Дружби, Кримського, Плещіївки, Зорі, Яблунівки, Попового Яру та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито.

На Покровському напрямку армія агресора атакувала неподалік Миролюбівки, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Горіхового, Малинівки, Лисівки, Котлиного та Троїцького. Підрозділи Сил оборони відбили штурми та завдали ворогу втрат.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Веселого. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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